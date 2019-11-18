Совет директоров HP отверг предложение Xerox о слиянии

Совет директоров американской компании в сфере информационных технологий Hewlett-Packard (HP) единогласно отклонил предложение корпорации Xerox о слиянии. Об этом говорится в открытом письме совета директоров HP гендиректору Xerox Джону Висентину, опубликованном на сайте компании.

Совет директоров компании объяснил свое решение тем, что слияние с Xerox не отвечает интересам акционеров HP.

«Принимая это решение, совет учел весьма условный и неопределенный характер предложения, в том числе потенциальное влияние чрезмерных уровней задолженности на акции объединенной компании», — говорится в письме.

По данным CNBC, Xerox предлагала HP $22 за акцию. По мнению совета правления компании, HP недооценили.

Более того, руководство компании отметило снижение выручки Xerox с $10,2 млрд до $9,2 млрд за год с июня 2018 года, в связи с чем акционеры задумались о будущих перспективах корпорации.