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«ВСМПО-Ависма» пошла на мировую с бывшим гендиректором по иску на ₽4 млрд

Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда. В прошлом месяце компания подала на экс-гендиректора иск на более чем 4 млрд руб. Суть требований официально не уточнялась
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽16 400 -0,73% Купить
Михаил Воеводин
Михаил Воеводин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Металлургический гигант «ВСМПО-Ависма» направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об утверждении мирового соглашения по иску к своему бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Соответствующее сообщение есть в картотеке дел суда.

Подробности мирового соглашения не уточняются. Изначально заседание по этому делу было назначено на 28 октября.

В начале сентября крупнейший в мире производитель титана подал в суд на Воеводина на сумму 4,073 млрд руб. Суть требований компании не уточнялась, однако месяцем ранее «Ростех» (ему принадлежит четверть акций «ВСМПО-Ависма») сообщал, что против Воеводина возбудили уголовное дело.

«ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему гендиректору на 4 млрд руб.
Общество
Михаил Воеводин

Позже полиция завела дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма». Фигуранты расследования не раскрывались.

Воеводин возглавлял компанию с 2009 года. В начале мая 2020 года он покинул свой пост, несмотря на то что совет директоров «ВСМПО-Ависма» месяцем ранее продлил его полномочия до 2023 года.

Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма»
Общество
Сотрудники корпорации ВСМПО-АВИСМА в цехе механической обработки штамповок, производящем сложноконтурные шассийные и конструкционные детали авиационного назначения

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«ВСМПО-Ависма» производит титан и изделия из него, являясь лидером отрасли на мировом рынке. Клиентами металлургического гиганта являются Boeing, Airbus, Embraer, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce.

Основным бенефициаром «ВСМПО-Ависма» выступает Михаил Шелков, контролирующий 65,27% акций. 25% плюс одна акция принадлежат «Ростеху». Совет директоров металлургического гиганта возглавляет Сергей Чемезов.

Автор
Михаил Котляр
ВСМПО-Ависма суд мировое соглашение
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«ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему гендиректору на 4 млрд руб.
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Полиция завела уголовное дело о хищении активов «ВСМПО-Ависма»
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