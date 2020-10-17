«ВСМПО-Ависма» пошла на мировую с бывшим гендиректором по иску на ₽4 млрд

Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда. В прошлом месяце компания подала на экс-гендиректора иск на более чем 4 млрд руб. Суть требований официально не уточнялась

Михаил Воеводин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Металлургический гигант «ВСМПО-Ависма» направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об утверждении мирового соглашения по иску к своему бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Соответствующее сообщение есть в картотеке дел суда.

Подробности мирового соглашения не уточняются. Изначально заседание по этому делу было назначено на 28 октября.

В начале сентября крупнейший в мире производитель титана подал в суд на Воеводина на сумму 4,073 млрд руб. Суть требований компании не уточнялась, однако месяцем ранее «Ростех» (ему принадлежит четверть акций «ВСМПО-Ависма») сообщал, что против Воеводина возбудили уголовное дело.

Позже полиция завела дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма». Фигуранты расследования не раскрывались.