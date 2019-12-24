Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 23 дек, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 23 дек, 13:58
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС Общество, 10:04 «Стоимость 95% криптовалют равна нулю»: чем Bitcoin лучше других монет Крипто, 10:01 Как разработать план на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 09:59 Ничушкин забросил шайбу головой и оформил хет-трик Хоу в матче НХЛ Спорт, 09:54 На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды Общество, 09:54 «Детский мир» выйдет на рынок Киргизии Бизнес, 09:45 Кадыров заявил об обиде на болеющих не как надо фанатов «Ахмата» Спорт, 09:35 Карта зимних путешествий: шесть городов от Алекса Дубаса и лося Леонарда РБК Стиль и Visa, 09:29 Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции Общество, 09:20 Припрячьте свое эго: какие принципы глава Disney высек бы в граните Pro, 09:06 СМИ назвали основные версии крушения Су-57 в Хабаровском крае Общество, 09:04 Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины Бизнес, 09:01 «Газпром», «Русгидро», JD.com: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:00 Как инновационный нейроимплант помогает восстанавливать память Экономика инноваций, 08:57 
Бизнес ,  
0 
Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины
Газопровод Eugal, построенный для доставки газа из «Северного потока-2» конечным потребителям, заработает с 2020-го, несмотря на санкции США. «Газпром» сможет перенаправить в эту трубу газ из «Северного потока-1», считают эксперты
Фото: DPA / ТАСС

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.

Оператор Gascade Gaspransport, подконтрольный «Газпрому» и немецкой Wintershall Dea, с 1 января 2020 года введет в эксплуатацию первую из двух ниток газопровода Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год (общая мощность трубы должна составить 55 млрд куб. м), которая пройдет из немецкого Грайфсвальда на берегу Балтийского моря на юг до границы с Чехией, сообщила 20 декабря пресс-служба Eugal. А на следующий день стало известно, что европейская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство «Северного потока-2» (должен прокачивать 55 млрд куб. м в год) в Балтийском море.

«Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Экономика

Eugal пройдет вдоль другого наземного отвода OPAL мощностью 36 млрд куб. м, построенного для прокачки газа из первого балтийского газопровода «Газпрома» и партнеров — «Северный поток-1», который заработал на полную мощность 55 млрд куб. в год еще в октябре 2012 года. С 2013 года «Газпром» из-за ограничений мог пользоваться 50% мощностей Opal, а в 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода. Однако в сентябре 2019 года «Газпром» был вынужден снизить прокачку газа по OPAL, а вслед за ним и по «Северному потоку-1» из-за решения Европейского суда, который по иску Польши ограничил поставки почти вдвое — с 90 до 50% мощности, или до 18 млрд куб. м в год.

Как «Газпром» сможет нарастить поставки в Европу в обход Украины

«Запуск Eugal обеспечит полную загрузку «Северного потока-1». По новому наземному газопроводу можно будет поставлять объемы газа, потерянные из-за ограничений, введенных из-за победы Польши в суде, — около 20 млрд куб. м в год», — сказал РБК директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Оставшиеся 17–20 млрд куб. м «Газпром» может прокачивать по второму отводу от морского газопровода — NEL, который идет только по территории Германии на запад от Грайфсвальда, поэтому Польша не могла добиться ограничений на его мощности.

На пике мощности по OPAL прокачивалось до 103 млн куб. м газа в сутки, из-за решения Европейского суда транзит снизился до 50 млн куб. м. На прошлой неделе он упал до 12 млн куб. м в сутки. Это связано с увеличением поставок в газопроводе NEL до 115 млн куб. м в сутки, а также с ростом транзита в Европу через территорию Украины, указывает Корчемкин.

«Сейчас большая часть газа из «Северного потока-1», который продолжает работать на проектной мощности, направляется на рынки северо-западной Европы через NEL, то есть ограничение использования OPAL по решению Европейского суда практически не сказалось на загрузке «Северного потока», — добавил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической политики Алексей Гривач. По его словам, после ввода Eugal часть газа может пойти в Центральную Европу через новый наземный газопровод в зависимости от актуальных потребностей рынка и оптимизации экспортного портфеля «Газпрома».

Возможность использования Eugal для прокачки газа «Газпрома», несмотря на грядущие санкции США, еще в ноябре признавал Арно Букс, главный коммерческий директор газотранспортного оператора Fluxys, который является миноритарным акционером Gascade. По его словам, начиная с 2020 года от 80 до 90% мощности Eugal уже забронировано на 20 лет на аукционах. «Поскольку транспортные мощности зарезервированы на условиях ship-or-pay («транспортируй или плати»), потенциальные задержки проекта «Северного потока-2» не влияют на доходы Eugal», — говорил он «Интерфаксу», отмечая, что потоки из газопровода «Северный поток-1» могут направляться через Eugal.

«Мы не можем предсказать объемы, которые будут транспортироваться через Eugal, поскольку это зависит от заявок транспортных клиентов», — сообщил РБК 23 декабря пресс-секретарь Gascade Георг Вюстнер, отказавшись уточнить, начнутся ли с 1 января поставки газа из «Северного потока-1» по новому наземному трубопроводу. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев, в пресс-службе Nord Stream AG (оператор проекта «Северный поток-1») не ответили на запрос РБК.

Контекст

20 декабря Россия и Украина договорились об условиях и объеме транзита российского газа в Европу на пять лет с 1 января 2020 года. Общий объем поставок топлива составит 225 млрд куб. м, при этом они будут сокращаться: в 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м (против около 90 млрд куб. м в 2019 году), а начиная с 2021 года — лишь 40 млрд куб. м ежегодно. Снижение поставок через Украину объясняется вводом новых экспортных газопроводов. Помимо двух «Северных потоков» (несмотря на американские санкции, «Газпром» намерен «Северный поток-2» достроить) 8 января 2020 года в Стамбуле будет запущен газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря мощностью 31,5 млрд куб. м в год.

В 2018 году «Газпром экспорт» поставил в европейские страны рекордные 200,8 млрд куб. м. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2019 года может составить 198 млрд куб. м, говорил в конце ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток - 2», Северный поток, газопровод OPAL
Материалы по теме
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
Политика
Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter