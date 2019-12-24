Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

«Запуск Eugal обеспечит полную загрузку «Северного потока-1». По новому наземному газопроводу можно будет поставлять объемы газа, потерянные из-за ограничений, введенных из-за победы Польши в суде, — около 20 млрд куб. м в год», — сказал РБК директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Оставшиеся 17–20 млрд куб. м «Газпром» может прокачивать по второму отводу от морского газопровода — NEL, который идет только по территории Германии на запад от Грайфсвальда, поэтому Польша не могла добиться ограничений на его мощности.
На пике мощности по OPAL прокачивалось до 103 млн куб. м газа в сутки, из-за решения Европейского суда транзит снизился до 50 млн куб. м. На прошлой неделе он упал до 12 млн куб. м в сутки. Это связано с увеличением поставок в газопроводе NEL до 115 млн куб. м в сутки, а также с ростом транзита в Европу через территорию Украины, указывает Корчемкин.
«Сейчас большая часть газа из «Северного потока-1», который продолжает работать на проектной мощности, направляется на рынки северо-западной Европы через NEL, то есть ограничение использования OPAL по решению Европейского суда практически не сказалось на загрузке «Северного потока», — добавил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической политики Алексей Гривач. По его словам, после ввода Eugal часть газа может пойти в Центральную Европу через новый наземный газопровод в зависимости от актуальных потребностей рынка и оптимизации экспортного портфеля «Газпрома».
Возможность использования Eugal для прокачки газа «Газпрома», несмотря на грядущие санкции США, еще в ноябре признавал Арно Букс, главный коммерческий директор газотранспортного оператора Fluxys, который является миноритарным акционером Gascade. По его словам, начиная с 2020 года от 80 до 90% мощности Eugal уже забронировано на 20 лет на аукционах. «Поскольку транспортные мощности зарезервированы на условиях ship-or-pay («транспортируй или плати»), потенциальные задержки проекта «Северного потока-2» не влияют на доходы Eugal», — говорил он «Интерфаксу», отмечая, что потоки из газопровода «Северный поток-1» могут направляться через Eugal.
«Мы не можем предсказать объемы, которые будут транспортироваться через Eugal, поскольку это зависит от заявок транспортных клиентов», — сообщил РБК 23 декабря пресс-секретарь Gascade Георг Вюстнер, отказавшись уточнить, начнутся ли с 1 января поставки газа из «Северного потока-1» по новому наземному трубопроводу. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев, в пресс-службе Nord Stream AG (оператор проекта «Северный поток-1») не ответили на запрос РБК.
20 декабря Россия и Украина договорились об условиях и объеме транзита российского газа в Европу на пять лет с 1 января 2020 года. Общий объем поставок топлива составит 225 млрд куб. м, при этом они будут сокращаться: в 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м (против около 90 млрд куб. м в 2019 году), а начиная с 2021 года — лишь 40 млрд куб. м ежегодно. Снижение поставок через Украину объясняется вводом новых экспортных газопроводов. Помимо двух «Северных потоков» (несмотря на американские санкции, «Газпром» намерен «Северный поток-2» достроить) 8 января 2020 года в Стамбуле будет запущен газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря мощностью 31,5 млрд куб. м в год.
В 2018 году «Газпром экспорт» поставил в европейские страны рекордные 200,8 млрд куб. м. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2019 года может составить 198 млрд куб. м, говорил в конце ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.