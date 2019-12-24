Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Газопровод Eugal, построенный для доставки газа из «Северного потока-2» конечным потребителям, заработает с 2020-го, несмотря на санкции США. «Газпром» сможет перенаправить в эту трубу газ из «Северного потока-1», считают эксперты

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Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.

Оператор Gascade Gaspransport, подконтрольный «Газпрому» и немецкой Wintershall Dea, с 1 января 2020 года введет в эксплуатацию первую из двух ниток газопровода Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год (общая мощность трубы должна составить 55 млрд куб. м), которая пройдет из немецкого Грайфсвальда на берегу Балтийского моря на юг до границы с Чехией, сообщила 20 декабря пресс-служба Eugal. А на следующий день стало известно, что европейская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство «Северного потока-2» (должен прокачивать 55 млрд куб. м в год) в Балтийском море.

Eugal пройдет вдоль другого наземного отвода OPAL мощностью 36 млрд куб. м, построенного для прокачки газа из первого балтийского газопровода «Газпрома» и партнеров — «Северный поток-1», который заработал на полную мощность 55 млрд куб. в год еще в октябре 2012 года. С 2013 года «Газпром» из-за ограничений мог пользоваться 50% мощностей Opal, а в 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода. Однако в сентябре 2019 года «Газпром» был вынужден снизить прокачку газа по OPAL, а вслед за ним и по «Северному потоку-1» из-за решения Европейского суда, который по иску Польши ограничил поставки почти вдвое — с 90 до 50% мощности, или до 18 млрд куб. м в год.

Как «Газпром» сможет нарастить поставки в Европу в обход Украины