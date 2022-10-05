Эквадор оценил потери поставок бананов из-за конфликта на Украине

Эквадор недопоставил в Россию с начала 2022 года около 4,54 млн ящиков бананов, оценила местная ассоциация экспортеров. Потеря этих доходов может спровоцировать рост цен

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Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE) в своем сентябрьском докладе оценила потери в поставках бананов на фоне военного конфликта на Украине. Согласно расчетам, общие потери в поставках бананов в Россию и на Украину с января по август 2022 года ассоциация оценивает в 4,91 млн ящиков (один ящик равен 18,14 кг). Основную часть из этих бананов недополучила Россия.

Всего в период с января по июль 2022 года Эквадор, по данным ассоциации, поставил в Россию 52,15 млн ящиков бананов. Это на 4,54 млн ящиков «ниже месячного экспортного потенциала, который мог бы быть на этом рынке в бесконфликтной ситуации», указывает AEBE. Данные по поставкам бананов в Россию в августе, которые приводятся в докладе, в этой оценке не учитываются.

Сколько бананов Эквадор завозит в Россию Эквадор — крупнейший поставщик бананов для российских потребителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2021 году Россия закупила этих фруктов за рубежом на $1,07 млрд, из них 96% приходилось на долю Эквадора ($1,03 млрд). В натуральных объемах эквадорские экспортеры в прошлом году поставили 1,4 млн т бананов (или около 77,07 млн ящиков, по расчетам РБК).

Россия для Эквадора — второй крупнейший покупатель его бананов после ЕС: за семь месяцев 2022 года эквадорские экспортеры поставили на российский рынок 22,25% всех отправленных за рубеж бананов. Для сравнения: в ЕС ушло 26,67% всех поставок (62,53 млн ящиков).

В общих объемах экспорта бананов из Эквадора в Россию отставание в 4,54 млн ящиков не очень значительная потеря: по сравнению с январем—июлем 2021 года поставки эквадорских бананов упали лишь на 2,08% (год назад за это время было завезено 53,26 млн ящиков). Но объемы потерь экспорта приблизились к тому количеству бананов, которое было ввезено в Россию из Эквадора в августе 2022-го, — 5,55 млн ящиков.

Для Украины ситуация со снижением поставок бананов более драматичная: закрытие украинских портов из-за спецоперации заблокировало эквадорским бананам доступ в эту страну, отмечается в докладе AEBE. В период с января по август 2022 года Эквадор отправил на Украину около 800 тыс. ящиков бананов, при этом с мая по август поставок не было вообще. Потери в экспорте ассоциация оценивает в 370 тыс. ящиков.

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Что происходит с поставками после начала боевых действий

После начала военной спецоперации на Украине экспорт бананов в Россию упал в результате введенных западными странами санкций, которые затронули логистику и банковский сектор.

В марте поставки бананов в Россию из Эквадора рухнули по сравнению с предыдущим месяцем на 37,4% — с 9,32 млн до 5,83 млн ящиков, следует из данных AEBE.

В марте крупнейшие международные логистические компании из-за санкций начали отказываться работать с Россией. В частности, судоходные рейсы в Россию остановили датская Maersk и немецкая Hapag-Lloyd, которые были крупными перевозчиками бананов из Эквадора. Доставить бананы из Латинской Америки в Россию возможно только по морю, сухопутным путем завезти их невозможно, отмечает гендиректор Союза производителей ягод Ирина Козий.

В апреле фермеры Эквадора устраивали протесты, потому что не могли продать бананы в течение пяти недель, писало местное издании El Universo. Производители возводили баррикады из фруктов и перекрывали трассу, связывающую крупнейший эквадорский город Гуаякиль с провинциями, чтобы обратить внимание властей на проблему, сообщало El Comercio. «Мы хотим, чтобы правительство выкупило невостребованные партии бананов с учетом невозможности экспорта фруктов в Россию», — говорил Сегундо Солано, президент Ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро. Поставки бананов в Россию, по данным Корпорации экспортных союзов Эквадора (Cordex), обеспечивают эквадорским поставщикам этих фруктов 25% их экспортных доходов.

Впрочем, Ассоциация маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec), в отличие от AEBE, зафиксировала рост поставок бананов в Россию. По ее данным, с января по июль 2022 года на российский рынок было поставлено около 54 млн 18-килограммовых ящиков бананов — на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Восстановление поставок бананов в Россию, несмотря на последствия военного конфликта на Украине, президент Acorbanec Ричард Салазар объясняет тем, что некоторые морские перевозчики, в том числе MSC, продолжают доставлять в Россию такие грузы, как лекарства и продукты питания. Несмотря на отключение некоторых российских банков от системы SWIFT, ряд европейских финансовых институтов продолжают работать в России, и это гарантирует платежи экспортерам в других странах, таких как Эквадор, поясняет Салазар. На экспорт могла повлиять и отмена пошлин на ввоз бананов в Россию и другие страны Евразийского экономического союза: решение временно отменить 4-процентную пошлину действует с 25 апреля до 30 сентября 2022 года.

В пресс-службе ФТС РБК сообщили, что объемы импорта бананов из основных стран-поставщиков Латинской Америки в январе—сентябре 2022 года «соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года». В январе—сентябре 2021 года, согласно расчетам РБК на базе данных ФТС, Россия завезла из других стран 1,06 млн т бананов (соответствует 58,4 млн ящиков) на $783,6 млн.

Что происходит с бананами в российских магазинах

В августе 2022 года 1 кг бананов в рознице, по данным Росстата, в среднем стоил лишь на 6% больше, чем в августе предыдущего года, — 80 руб. Цена достигла минимального значения с января 2022 года (88,8 руб. за 1 кг). Резкое подорожание бананов статистика зафиксировала в марте, после начала военной спецоперации на Украине, тогда цена за 1 кг выросла до 128 руб., что на 47% больше, чем в феврале предыдущего года, и стала рекордом за десять лет.

Впрочем, цены на бананы вскоре могут вырасти: в сентябре в Петербурге — основном российском порту, куда доставляются бананы, несетевая розница столкнулась с нехваткой этих фруктов у оптовых поставщиков. Владелец одной из крупнейших компаний — импортеров бананов АйБаРус Эльчин Ахмедов пояснял, что из-за нарушения логистики весной цены на бананы в Эквадоре упали и местные производители не смогли обслуживать плантации, некоторые перестали выпускать продукцию, с конца августа у поставщиков на фоне неблагоприятной погоды возникла нехватка бананов.

Оптовые цены на бананы повысились из-за спада производства в Эквадоре, что было обусловлено плохой погодой и уходом некоторых фермеров с рынка, согласен и руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Сложности с поставками бананов и рост цен у поставщиков подтвердили РБК в торговой сети «Вкусвилл». После забастовок фермеров в Эквадоре некоторые производители обанкротились, поэтому предложений стало меньше, а цена выросла, пояснили в пресс-службе ретейлеров, не уточнив, на сколько выросли цены.

В торговой сети «Азбука вкуса» также не исключили, что в ближайшее время возможны временные проблемы с поставками бананов: «Это общая ситуация для всего рынка, связанная с логистическими задержками», — пояснил РБК представитель компании, добавив, что, по информации ее поставщиков, сложности должны решиться в течение недели.

Дефицита бананов на данный момент нет, но есть проблема с качественными фруктами — их количество уменьшилось, и цены на них растут, рассказывает источник РБК в одной из федеральных торговых сетей. Это связано с тем, что весной и летом фермеры в Эквадоре вносили меньше удобрений, «поэтому фрукты пришли менее качественные», предполагает собеседник РБК.

В X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и сибирской сети «Красный Яр» не заметили сложностей с импортом бананов. РБК направил запрос в торговые сети «Магнит», «Лента», Metro Cash & Carry, «Верный», «Ашан» и «Ярче».