Апельсины в России рекордно подорожали

Апельсины второй месяц лидируют по росту цен в России среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом. За год они подорожали уже на 71%, что является рекордом с начала века для этого времени года

Фото: Регина Уразаева для РБК

Потребительские цены на апельсины в России в августе 2023 года увеличились на 21% за месяц, сообщил Росстат. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом (включая непродовольственные товары и услуги).

В целом потребительская инфляция в России в августе составила 0,28% по сравнению с июлем (после 0,63% в июле—июне), а в годовом выражении — 5,15%, следует из данных Росстата.

Второй месяц подряд апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции.

С 2002 года, с которого у Росстата в открытом доступе есть ценовая статистика, такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в стране еще не было. До этого сопоставимый рост цен на апельсины фиксировался в июле 2007 года (21,3%), но в течение лишь одного месяца, следует из данных Росстата, проанализированных РБК. Как правило, сезонно повышенные темпы роста цен на этот фрукт приходятся на промежуток с августа по октябрь, но и в осенний период таких показателей, как этим летом, не фиксировалось.

По итогам августа 2023 года апельсины подорожали на 71% к тому же месяцу прошлого года. До этого рекордный годовой прирост цен на апельсины по итогам августа был зафиксирован в 2015 году (56,3%), также высокий показатель наблюдался в августе 2020 года (47,1%). РБК направил запрос в Минсельхоз.

Ослабление рубля

В 69 регионах апельсины подорожали на 0,5–30%, а еще в 13 — на 30–74%, и только в трех регионах цены на апельсины снизились (на 0,2–18,8%).

Сопоставимого роста цен по другим фруктам не наблюдается: так, бананы в августе подорожали только на 3,6% за месяц (после роста на 2,3% в июле), груши подорожали на 1,5%, а яблоки — на 1,3% (в июле месячный прирост цен на них составлял, соответственно, 3,3 и 9,5%).

Банк России в августе сообщал, что ряд импортных фруктов подорожал в июле в условиях ослабления рубля. «Это привело к ускорению годового роста цен на апельсины, бананы, груши, а также к удорожанию яблок и винограда в годовом выражении», — указали в ЦБ. К концу июля рубль подешевел к доллару на 27,7% с конца 2022 года, к евро — на 30,8%, следует из статистики Банка России.

В 2021 году Россия импортировала апельсинов на $314 млн, больше всего из Египта — $149 млн, ЮАР — $77 млн и Турции — $56,5 млн. Публикация внешнеторговой статистики за 2022 год и далее приостановлена.