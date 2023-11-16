Цены на красную икру на Дальнем Востоке упали на 25%

Хороший вылов горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке привел к снижению оптовых цен на красную икру. В рознице цены на деликатес тоже начали снижаться, но эксперты не исключают, что к Новому году он может вновь подорожать

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке снижаются, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным ассоциации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. руб. за 1 кг оптом. Цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — около 4 тыс. руб. за килограмм. Икру кеты оптовики предлагают и по 3,5 тыс. руб. за 1 кг, что на 12% меньше, чем в прошлом ноябре, отмечают в ВАРПЭ.



Основная причина снижения цен — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых, объясняет президент ВАРПЭ Герман Зверев. «В этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем выпуска красной икры: за три квартала года произведено 21,1 тыс. т, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. т)», — объясняет эксперт. Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. т, больше, 678 тыс. т, было только в 2018 году. «Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — резюмирует Зверев.

Факт, что успешный промысел отразился на ценах на лососевые в оптовом сегменте, отметили и в Росрыболовстве. В начале ноября глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что у рыбаков на Дальнем Востоке уже в полтора раза подешевела горбуша — самый массовый из добываемых в России вид лососевых. «У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — прогнозировал глава Росрыболовства.

Как много красной икры едят в России



Россияне ежегодно в период с 2009-го по 2022 год употребляли около 15–20 тыс. т красной икры, оценивает президент ВАРПЭ. Это больше, чем объем потребления в СССР: «В Советском Союзе в 1970-е и начале 1980-х годов производилось менее 10 тыс. т красной икры», — оценивает Зверев. По прогнозу ВАРПЭ, по итогам 2023 года производство красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. т.

Цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. По данным ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6 тыс. руб. за килограмм.

До этого лососевая икра в рознице, согласно данным Росстата, непрерывно дорожала с августа 2022 года. Но в конце нынешнего лета тенденция изменилась, и статистика начала фиксировать ежемесячное снижение цен на продукт. К октябрю розничные цены приблизились к уровню прошлого года, но все еще оставались на 7% выше (6,06 тыс. руб. за 1 кг против 5,66 тыс. руб. за 1 кг), отметил Росстат. Динамика этого года отличается от прошлого, но если сравнить цены в октябре с тем же месяцем 2022-го, то они «плюс-минус» одинаковы, отмечал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Картина в Москве, впрочем, отличалась от данных в целом по России. В столице красная икра в октябре—ноябре 2023 года была в среднем на 5% дороже, чем год назад и стоила около 7,1 тыс. руб. за килограмм, зафиксировал «Чек Индекс». В Москве стоимость красной икры в рознице выше, чем в регионах, поскольку сетевые магазины заранее готовятся к Новому году и постепенно поднимают цены уже с сентября, объяснил источник РБК на рынке.

Так что пока цены опустились до уровня прошлого года, но Корнев не исключил, что в декабре перед новогодними праздниками, когда спрос на деликатес сезонно увеличивается, они снова вырастут.