Бизнес⁠,
0

ФАС выдала предупреждение дочке «Газпром нефти» в Новосибирской области

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «Газпром нефть — Региональные продажи» за ограничение отпуска топлива независимым АЗС на территории Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.

По данным службы, этот федеральный поставщик занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Новосибирской области. Региональное управление ФАС установило, что в октябре этого года компания увеличила объем продаж топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. В то же время объем поставок независимым участникам сократился — в два раза по АИ-95, в четыре по АИ-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж не изменился.

Анализ ФАС не обнаружил причин, которые могли привести к ограничению продаж топлива независимым АЗС.

«Необходимо до 22 ноября прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в ООО «Газпром нефть — Региональные продажи».

В начале октября прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в трех районах региона.

С конца сентября перебои с бензином наблюдаются в ряде регионов страны — в Крыму, в Приморье, на Курилах, в Запорожской и Курской областях.

В России до конца сентября действовал запрет на экспорт бензина, для непроизводителей ограничения продлятся до конца октября. Их ввели на фоне роста биржевых цен на топливо и жалоб регионов на нехватку последнего. По словам вице-премьера Александра Новака, запрет будет продлен до конца года.

