Хинштейн предупредил о возможном дефиците топлива из-за ажиотажа

По словам главы Курской области, ситуация с топливом в регионе находится на его личном контроле. Хинштейн отметил, что местные жители жалуются на отсутствие бензина на некоторых АЗС

Фото: pipicato / Shutterstock

Дефицит топлива в Курской области может возникнуть из-за искусственного ажиотажа, при этом ситуация с топливом на АЗС находится под контролем, заявил глава региона Александр Хинштейн. Так он прокомментировал сообщения местных жителей по поводу отсутствия бензина на некоторых станциях.

«Очень прошу наших жителей не поддаваться волнениям! Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом», — предупредил губернатор.

Он уточнил, что ситуация находится на его личном контроле. Хинштейн дал поручение оперативно отработать этот вопрос и принять меры, а также довел информацию до министров в Минэнерго России. Кроме этого, вопрос с ценами на топливо контролирует региональная федеральная антимонопольная служба, отметил глава.

«Сейчас в регионе имеется необходимый запас нефтепродуктов. Сети АЗС обеспечены ими в полном объеме, поставки продолжаются», — успокоил Хинштейн.

Ранее Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру Александру Новаку с письмом, в котором указал, что рентабельность продажи бензина на автозаправочных станциях сейчас находится в минусовой зоне и некоторые независимые АЗС уже начали закрываться.

Письмо было отправлено накануне, и в нем РТС также подчеркнул два важных аспекта в отрасли: снижение производства и сокращение биржевых продаж привели к росту оптовых цен, которые в некоторых регионах превысили розничные, а также систематические нарушения сроков отгрузки биржевого бензина. РТС предупреждает, что если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, это может привести к прекращению деятельности независимых владельцев АЗС, которые составляют около 60% от общего количества АЗС в стране.

Новак позднее отметил, что ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, а в некоторых регионах России проблемы с его наличием решаются в ручном режиме.

Дефицит топлива и рост оптовых цен были зафиксированы в августе в Крыму, а в Приморье также наблюдался недостаток бензина. В Забайкалье временно ограничили продажу АИ-95 из-за проблем с доставкой вагонов-цистерн, а в Курильском районе приостановили продажу АИ-92.