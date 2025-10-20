В Крыму увеличили лимит продажи бензина

Власти Крыма увеличили лимит по продаже бензина до 30 литров в сутки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму суточный лимит по продаже бензина увеличен с 20 до 30 литров на машину, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, реализация топлива с сегодняшнего дня осуществляется на большем количестве АЗС — ранее таких было 93, сейчас их почти вполовину больше.

Эту информацию подтвердил и глава региона Сергей Аксенов. «С 20 октября <...> будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров», — сообщил он.

Аксенов связал перебои с топливом со снижением объемов производства на российских НПЗ. Он подчеркнул, что находится «в прямом контакте с федеральными службами», и призвал жителей и гостей Крыма «набраться терпения».

Дефицит топлива на АЗС в Крыму наблюдается с середины августа и усилился в сентябре. Также о проблемах с бензином сообщали в Приморье, на Курилах, в Запорожской и Курской областях.

В России до конца сентября действовал запрет на экспорт бензина, для непроизводителей ограничения продлятся до конца октября. Их ввели на фоне роста биржевых цен на топливо и жалоб регионов на нехватку последнего. По словам вице-премьера Александра Новака, запрет будет продлен до конца года.