Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Ученые объяснили процесс возникновения «красных приливов» Общество, 03:00 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 02:59 СМИ сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии Ченчика Политика, 02:52 Умер отец рэпера Басты Михаил Вакуленко Общество, 02:51 Главы МИД Эстонии и Латвии изолировались после контакта с больным COVID Общество, 02:30 На Украине назвали главную опасность и главную проблему «Газпрома» Бизнес, 02:24 МИД Армении назвал число беженцев из-за конфликта в Нагорном Карабахе Общество, 02:12 МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне по Карабаху Политика, 01:40 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 01:30 В Москве суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта Общество, 01:08 Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн Общество, 01:03 В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы Бизнес, 00:30 США объявили награду до $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы» Общество, 00:23 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 00:21
Бизнес ,  
0 

На Украине назвали главную опасность и главную проблему «Газпрома»

Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон зявил, что «Газпром» тратит «десятки миллиардов долларов» на то, чтобы «исполнить политическую волю руководства России» и построить трубопроводы в обход Украины
«Газпром» GAZP ₽164,82 +0,27% Купить

По мнению главы оператора ГТС Украины Сергея Макогона, основная проблема «Газпрома» в том, что вопрос газа в России политизирован. Это, по словам Макогона, заставляет российскую компанию тратить много денег на то, чтобы «исполнить политическую волю руководства России». Об этом генеральный директор оператора ГТС Украины заявил в интервью изданию «Комментарии».

«Основная проблема «Газпрома» в том, что это не совсем коммерческая организация. Газ всегда был элементом политики РФ, что крайне негативно сказывается на этой компании. Десятки миллиардов долларов «Газпром» выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства России, цель которого — лишить Украину транзитного дохода ($2 млрд в год)», — заявил Макогон.

Он также выразил уверенность в том, что, если бы «Газпром» был «чисто коммерческой организацией», Украина и Россия смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа из России в ЕС.

В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

Также в интервью Макогон назвал самую большую, по его мнению, угрозу для оператора ГТС Украины, которая исходит от российской компании. «Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины: Северные потоки, Турецкий поток. И в этом аспекте «Газпром» для нас — конкурент. Более того, если «Газпром» запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это — самая большая угроза для оператора ГТС Украины», — заявил он. Гендиректор оператора пообещал «до конца» бороться против таких обходных газопроводов.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.

Ранее в пятницу заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова отмечала, что обсуждение строительства «Северного потока-2» политизировано. «Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него», — заявляла она.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

В Киеве раскрыли стратегию на случай отказа «Газпрома» продлить транзит
Экономика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале недели Макогон заявил, что если «Газпром» не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, который действует до конца 2024 года, то Киев будет добиваться организации поставок из Центральной Азии. Он пообещал «продолжать борьбу с «Газпромом» и указал на то, что десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию.

Глава оператора газотранспортной системы Украины также пообещал продолжать требовать, чтобы точка передачи газа европейским потребителям была перенесена на границу России и Украины. По словам Макогона, так «Газпром» не сможет навязать странам свои условия.

В апреле глава оператора украинской ГТС в интервью РБК уже сообщал, что после достройки «Северного потока-2» мощности ГТС Украины станут избыточными для «Газпрома» и компания прекратит транзит газа. «Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — заявлял он.

При этом в ноябре 2019 года Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подготовил для РБК исследование, в котором говорится, что полный отказ от транзита газа через Украину даже к 2035 году будет возможен только если поставки российского трубопроводного газа в Европу радикально сократятся.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток-2 «Газпром»
Материалы по теме
Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» на рекордные €6,5 млрд
Бизнес
В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter