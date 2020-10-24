На Украине назвали главную опасность и главную проблему «Газпрома»

Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон зявил, что «Газпром» тратит «десятки миллиардов долларов» на то, чтобы «исполнить политическую волю руководства России» и построить трубопроводы в обход Украины

По мнению главы оператора ГТС Украины Сергея Макогона, основная проблема «Газпрома» в том, что вопрос газа в России политизирован. Это, по словам Макогона, заставляет российскую компанию тратить много денег на то, чтобы «исполнить политическую волю руководства России». Об этом генеральный директор оператора ГТС Украины заявил в интервью изданию «Комментарии».

«Основная проблема «Газпрома» в том, что это не совсем коммерческая организация. Газ всегда был элементом политики РФ, что крайне негативно сказывается на этой компании. Десятки миллиардов долларов «Газпром» выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства России, цель которого — лишить Украину транзитного дохода ($2 млрд в год)», — заявил Макогон.

Он также выразил уверенность в том, что, если бы «Газпром» был «чисто коммерческой организацией», Украина и Россия смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа из России в ЕС.

Также в интервью Макогон назвал самую большую, по его мнению, угрозу для оператора ГТС Украины, которая исходит от российской компании. «Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины: Северные потоки, Турецкий поток. И в этом аспекте «Газпром» для нас — конкурент. Более того, если «Газпром» запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это — самая большая угроза для оператора ГТС Украины», — заявил он. Гендиректор оператора пообещал «до конца» бороться против таких обходных газопроводов.