В Киеве раскрыли стратегию на случай отказа «Газпрома» продлить транзит

Если «Газпром» не продлит договор по транзиту газа в Европу, Украина будет настаивать на открытии поставок из стран Центральной Азии, заявил Макогон. По его словам, Киев также допускает поставки альтернативных видов топлива

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Если «Газпром» не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, Киев будет настаивать на открытии поставок газа из Центральной Азии. Об этом заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.

«Мы будем продолжать борьбу с «Газпромом» и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Макогон.

По его словам, Киев также продолжит требовать перенести точку передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог «навязать» странам свои условия.

Также Макогон допустил, что Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода. «Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе», — добавил он.