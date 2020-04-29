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На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025

После истечения контракта в 2025 году «Газпрому» нет смысла продолжать транзит через Украину, если он достроит «Северный поток-2», заявил глава оператора украинской ГТС. Он обещал приложить усилия, чтобы этого не допустить
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Сергей Макогон
Сергей Макогон (Фото: Sergiy Makogon / facebook)

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины. «Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток-2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — сказал он.

После запуска первой нитки «Турецкого потока» по дну Черного моря в начале 2020 года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м годового транзита, который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию. «Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы», — отметил Макогон.

Когда будет запущена вторая нитка «Турецкого потока» и завершено строительство газопровода Болгария — Сербия — Венгрия, Украина ожидает потерю транзита еще на 15 млрд куб. м. А завершение строительства «Северного потока-2» приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м, заключил глава газотранспортного оператора.

Макогон обещал приложить «максимум усилий», чтобы не допустить завершения «Северного потока-2», так как он «имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

Санкции США, введенные в конце 2019 года против этого газопровода, уже оказали «значительное влияние» на ход переговоров Киева и «Газпрома», в результате которых удалось договориться о новом контракте на транзит российского газа через Украину в Европу, признал глава оператора ГТС Украины.

Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Политика
Владимир Путин

Однако президент Владимир Путин говорил в интервью ТАСС в марте 2020 года, что американские власти ввели эти санкции, чтобы, наоборот, понизить конкурентоспособность европейской экономики — обеспечить конкурентные преимущества для более дорогого сжиженного газа США на европейском рынке. Тогда он назвал странной причиной для принятия таких мер обеспечение транзита через территорию Украины. По словам Путина, Вашингтон «обхаживает» Киев и взял его «под внешнее управление», но при этом хочет, чтобы Украина существовала в том числе на деньги России.

В январе на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель российский президент заявил, что, несмотря на американские санкции, «Северный поток-2» реально достроить. «В конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заявил он. А Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что проект необходимо завершить. Она сказала, что Берлин считает его экономическим проектом и продолжает поддерживать.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: экспорт газа, Украина, «Газпром», «Северный поток-2»
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