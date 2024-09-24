Рыбаки предупредили о минимальном вылове лососей за 20 лет Как это скажется на ценах на красную рыбу и икру

Снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов спровоцировало рост цен на горбушу и красную икру. Дефицита деликатесов перед новогодними праздниками эксперты не ожидают, но потребление икры может упасть

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал в начале месяца глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тыс. т лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году» (тогда вылова превысил 600 тыс. т). На текущий момент прогноз Росрыболовства по вылову сохраняется, следует из ответа представителя министерства.

Лососевая путина в этом году оказалась неудачной, соглашается президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Это природный фактор, на который не в силе повлиять рыбаки. Рыбы пришло мало, в первую очередь я говорю о горбуше — самом массовом и самом популярном виде лососевых в России», — пояснил Зверев РБК. Наиболее сложная, по его словам, ситуация сложилась в двух ключевых регионах, где российские рыбаки добывают более 90% всей красной рыбы — на Сахалине и Камчатке.

К 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока превысил 221 тыс. т, приводит данные президент ВАРПЭ. «Росрыболовство прогнозирует итоговый вылов за путину на уровне 250-260 тыс. тонн, но вероятнее он будет еще ниже. Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — констатирует Зверев.

По итогам лососевой путины 2024 года вылов во всех регионах Дальнего Востока может составить около 230-240 тыс. т, оценивает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Если вернуться к статистике конца 1990-х — начала 2000-х годов, именно такие выловы и были. Тогда был спад, сейчас подъем, но надо ожидать, что в следующие годы будет определенный минимум», — рассуждает Мартынов.

Вылов на уровне нижней границы прогноза, озвученного Росрыболовством, но выше оценок участников отрасли, был зафиксирован в 2008 году: тогда добыча лосося составила 249 тыс. т, следует из данных ВАРПЭ. Минимальные объемы лососевых — около 161 тыс. т, были добыты в 2004 и 2002 годах. В 2023 году вылов лососевых был вторым по величине за всю историю наблюдений — 609 тыс. т, а в сопоставимом с текущим годом 2022-м — около 272 тыс. т.

Вылов лососевых традиционно сравнивается по четным и нечетным годам, напоминает управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Он, в отличие от руководителей отраслевых ассоциаций, драматической ситуации с выловом в этом сезоне он не видит. «Недолов не катастрофический», а объем 250 тыс. т — достаточный, чтобы обеспечить внутренний рынок лососем, убежден Ефремов. Самой массовой рыбы — горбуши, на которую приходится 80% вылова, добыто, по данным эксперта, около 142 тыс. т — это не сильно отличается от уровня сопоставимого 2022 года (по данным «Доброфлота», это около 147 тыс. т).

Что происходит с ценами на горбушу

Высокие объемы добычи в 2023 году привели к рекордно низким ценам на горбушу: в сентябре прошлого года 1 кг самого массового вида лососевых у рыбаков стоил 152 руб. — примерно на 40% ниже, чем в сентябре 2022-го (265 руб.), следует из данных ВАРПЭ.

Низкие уловы этого года, наоборот, приводят к росту цен. Сейчас килограмм горбуши у рыбаков на Дальнем Востоке стоит на уровне 270 руб. за 1 кг, констатирует Зверев. «В начале путины рыбаки максимально держали цену на низком уровне 180 руб. за 1 кг, так как наука прогнозировала, что к середине июля и августе подходы рыбы будут более обильными, но, увы, прогнозы не оправдались», — говорит президент ВАРПЭ. С середины августа вылов горбуши практически остановился: за месяц он вырос менее, чем на 5%.

В оптовом звене на Дальнем Востоке горбуша к концу сентября стоила 290 руб. за 1 кг — на 87% дороже, чем год назад, следует из статистики подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы». При этом в центральной России цена на горбушу пока держится на более низком уровне — 240 руб. за 1 кг.

Управляющий ГК «Доброфлот» говорит, что стоимость горбуши на Дальнем Востоке сейчас даже выше официальных данных — около 320 руб. за 1 кг. Это почти в три раза выше, чем в прошлом году — 105 руб., указывает Ефремов. Цена, по его словам, начала расти сразу же, как только стало понятно, что этой осенью рыбы будет не так много, как в прошлом году. При этом в центре страны цена пока ниже дальневосточной, потому что на ней сказываются прошлогодние запасы и продукция, которая продавалась по более низкой цене в начале лососевой путины.

«На мой взгляд, рынок сильно перегрет — рассуждает Ефремов. — Рыбаки хотят получить очень высокую цену, но по такой цене мало кто покупает. Увеличение цены рыбы на 50% снижает спрос и соответственно объем продаж в два раз. Думаю, при столь высоких ценах, как сейчас сложились на лосось, потребление снизится больше чем в два раза, поэтому к весне-началу лета 2025 года у рыбаков останутся значительные не проданные запасы, и цена на лосось снизится».

Ситуация с выловом очень болезненно скажется на финансовом самочувствии лососевого сектора, предупреждает Зверев из ВАРПЭ. «Рыбаки нанимали персонал, готовили мощности для переработки и транспортировки исходя из более высокого прогноза на уровне 300-320 тыс. т. Особенно тревожит, что самая неудачная путина приходится на период перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки», — опасается Зверев.

Как связаны лососевая путина и реформа рынка О том, что Росрыболовство готовит новый механизм, по которому бизнес будет получать права на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе горбуша, нерка и другие лососевые), стало известно в декабре 2022 года. С 1 сентября 2024 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому предприятия смогут без торгов перезакрепить за собой договоры на лососевые участки за плату (платеж рассчитывается по формуле). Кроме того, пользователи должны будут выполнять соглашения с региональными властями об участии в социально-экономическом развитии территорий. А новые рыболовные участки и те, по которым договоры не были перезаключены или были расторгнуты, будут распределяться через электронные аукционы. Реформа затрагивает сектор, обеспечивающий четверть выручки рыбодобывающих компаний. Компании уже в следующем году должны будут заплатить 180 млрд руб., чтобы продолжить свою деятельность, отмечает Зверев. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. Помимо этого предприятия должны будут взять на себя дополнительные финансовые обязательства — по социальному-экономическому развитию регионов и производственному контролю на участках. «Это станет непосильной ношей для большого числа бизнеса. Поэтому мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три годы. Соответствующий законопроект внесли сенаторы и депутаты», — отмечает Зверев. Реформа, которая обойдется отрасли примерно в 200 млрд руб., единомоментно станет колоссальной нагрузкой для предприятий, говорит Мартынов. «Наше встречное предложение правительству — мы готовы заплатить сейчас 25% определенной по формуле стоимости перезакрепления участка, а остальные 75% разделить равными частями на количество лет, на которое арендованы участки», — указывает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Что говорят переработчики рыбы и торговые сети

Резкие перепады объемов добычи лосося происходят из года в год из-за особенностей циклов нагула горбуши — основы лососевого промысла, указывает председатель «Рыбного союза» Александр Панин. Переработчики, по его словам, к этому привыкли, и по возможности стараются делать какие-то резервные запасы по падающим ценам в «урожайные» годы. «Это позволяет хотя бы отчасти сгладить ценовые колебания в неурожайные годы, чтобы потребитель получал горбушу по доступной цене», — поясняет Панин.

Рыба — товар с волатильной ценой, но благодаря аналитике рыбопереработчики научились работать с колебаниями рынка, и рост среднегодовых оптовых закупочных цен на горбушу остается «в пределах продуктовой инфляции», заверяет председатель «Рыбного союза». По данным союза, среднегодовая оптовая цена на неразделанную горбушу в этом году примерно на 8% выше, чем в прошлом, и на 16% выше, чем в 2022 году (абсолютные цифры там не приводят).

В федеральных торговых сетях, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (среди членов АКОРТ — X5 Group, «Магнит», «Ашан», «Лента», «О'Кей», «Азбука Вкуса» и другие) рост цен на рыбу и рыбную продукцию сбалансированный и сохраняет стабильную динамику, говорит председатель президиума организации Игорь Караваев.

«Значительного изменения закупочных цен на красную рыбу мы пока не наблюдаем — цены на горбушу, кету и нерку держатся на стабильном уровне с начала года: стоимость килограмма горбуши в торговых сетях начинается от 649 рублей, нерки — от 899 рублей за килограмм», — продолжает Караваев. Но производители и переработчики начали повышать закупочные цены на икру нового вылова, признает он. Кратное снижение вылова отразилась на закупочной стоимости лососевой икры, которая уже значительно выросла у производителей и переработчиков, подтверждает и представитель «Ленты».

К чему готовиться потребителям красной икры

Последние доступные данные Росстата о розничных ценах на лососевую икру датируются августом 2024 года: согласно статистике, 1 кг деликатеса в российских магазинах продавался в среднем по цене около 6 тыс. руб. По сравнению с тем же месяцем прошлого года икра даже подешевела на 3,8% (тогда она стоила почти 6,3 тыс. руб. за 1 кг).

Красная икра на фоне роста на нее потребительского спроса в последние годы дорожает более высокими темпами, чем рыба, когда производство снижается, комментирует Панин из «Рыбного союза». Сейчас, по его словам, малосольная икра горбуши свежего улова в столичном регионе подорожала в опте до 7,5 тыс. руб. за 1 кг. Зафиксированное Росстатом августовское снижение цен на икру в годовом выражении Панин объясняет так: в прошлом году в этот период на рынок влиял предыдущий неурожайный год, а в этом году на рынок еще влияет прошлый урожайный год.

Оптовая стоимость красной икры на Дальнем Востоке сейчас достигает 8 тыс. руб., говорит Ефремов из «Доброфлота». Повлиять на это, по мнению эксперта, могло не только снижение вылова лососевых, но также введенное властями Камчатки ограничение на вывоз красной икры в багаже пассажиров (не более 10 кг на человека без заводской упаковки), которое снизило количество браконьерской продукции на рынке.

Производство красной икры в 2024 году будет значительно ниже, чем в прошлом году, который был рекордным по выпуску этой продукции, но ее будет достаточно для удовлетворения спроса, ожидает президент ВАРПЭ. «Мы оцениваем потенциальный объем в 11-12 тыс. т против 23 тыс. т в прошлом году. Это в целом на уровне среднегодового потребления в 12-13 тыс. т, так что дефицита продукции на полках ожидать не стоит», — заверяет Зверев.

Потребление красной икры в этом году может снизиться до 50-70 г на одного россиянина в год, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Годом ранее потребление составляло около 100-130 г на человека, оценивает эксперт.

В X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») уточнили, что резкого снижения продаж продукции из лососевых не наблюдают и работают над тем, чтобы новый уровень цен минимально сказался на покупателях. Объем поставок рыбной продукции был согласован «Перекрестком» с поставщиками на Дальнем Востоке еще в начале рыболовного сезона.

Спрос на рыбную продукцию у россиян в целом растет, но для красной икры сейчас низкий сезон — потребность растет в холодное время года, а пик спроса приходится на Новый год и Масленицу, говорит Караваев из АКОРТ. «Опасаться дефицита красной рыбы и икры на праздники не стоит, поскольку торговые сети развивают практику заключения прямых контрактов с производителями и заранее формируют повышенные запасы перед праздниками, а также договариваются с поставщиками о промо-акциях в высокий сезон», — добавляет он.