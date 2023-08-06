Глава Камчатки рассказал о тоннах красной икры в багаже пассажиров

Запрет на вывоз в багаже более 10 кг красной икры с Камчатки привел к исчезновению из аэропорта «безумных нагромождений контейнеров» и сокращению задержек авиарейсов, считает губернатор. Результатами довольны и в Росрыболовстве

Контроль вывоза красной икры в международном аэропорту «Елизово», 2022 г. (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

Эксперимент, в рамках которого власти запретили вылетающим с Камчатки пассажирам провозить больше 10 кг красной икры, привел к уменьшению объемов нелегального вывоза в четыре раза и сократил задержки рейсов в аэропорте Петропавловска-Камчатского. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РБК.

Интервью с Владимиром Солодовым выйдет на сайте РБК 7 августа.

Осенью прошлого года на Камчатке для борьбы с браконьерством начался эксперимент по ограничению вывоза красной икры в багаже пассажиров. С 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025-го закон запрещает гражданам вывозить авиатранспортом в багаже или ручной клади более 10 кг красной икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки и маркировки).

До начала эксперимента, по данным Россельхознадзора, летевшие с Камчатки пассажиры перевозили в личном багаже более 500 т икры в год. За несколько месяцев эксперимент уже вызвал серьезные подвижки в ситуации, рассказывает Солодов. «Основные выводы мы сделаем по итогам путины, но уже сейчас видно, что объем перевозимой икры сократился в четыре раза по сравнению с объемами прошлых лет», — отмечает губернатор.

Опасения, что ограничения по перевозке икры вызовут коллапс в аэропорте и усложнят жизнь пассажирам, по словам чиновника, не оправдались. Досмотр багажа занимает у людей дополнительно не более пяти-семи минут, при этом из аэропорта пропали «безумные нагромождения контейнеров, которые были раньше», утверждает Солодов. В 2022 году максимальный объем лососевой икры, сданной в личный багаж одним человеком, составил 2 т, рассказывает Солодов: «То есть пассажир приехал в аэропорт, сдал 2 т немаркированной икры, и на вопрос: «Откуда у вас?», ответил: «Это не ваше дело, это для личного пользования». Понятно, что это браконьерство в промышленных масштабах — сейчас такого нет».

У ограничений на вывоз икры оказался и другой положительный результат, отразившийся на работе аэропорта, продолжает Солодов: «На фоне этого эксперимента даже сократились задержки рейсов, потому что за год средний багаж на человека ощутимо уменьшился», — рассказал губернатор Камчатки.

На «неплохие результаты» эксперимента по ограничению вывоза красной икры пассажирами авиарейсов на Камчатке обращали внимание и в Росрыболовстве. В конце июля глава ведомства Илья Шестаков рассказывал, что эксперимент могут распространить на другие дальневосточные регионы — в частности, в нем была заинтересована Чукотка.

Объем производства красной икры на Камчатке в этом году может оказаться лучше, чем в предыдущие годы. К концу июля за неполных два месяца с начала лососевой путины (стартовала 1 июня) вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке уже стал самым большим за аналогичный период в течение последних пяти лет. Основной район промысла тихоокеанских лососей — Камчатка: там добывается более 50% всего вылова. Массовый подход лососей к берегу на западном побережье Камчатки начинается с июля. Заканчивается лососевая путина, как правило, во второй половине сентября.

Подходы горбуши — самого массового вида добываемых в России лососевых — на побережье западной Камчатки в этом году был зафиксирован раньше традиционных сроков. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), к 31 июля вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 408,7 тыс. т или 79,8% от прогнозируемого вылова. Это более чем в три раза превышает вылов на аналогичную дату 2022 года и на 29% — вылов сопоставимого 2021 года (уловы горбуши в силу особенностей ее цикла жизни принято сравнивать не год к году, а в зависимости от четности: четный год — с четным, нечетный — с нечетными).



Добытый с начала этой путины объем тихоокеанских лососей стал наибольшим значением за аналогичный период в течение последних пяти лет, отмечали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На фоне увеличения улова цены на горбушу у добытчиков на Дальнем Востоке и далее в оптовом звене уже пошли вниз. Участники рынка не исключали, что красная рыба в этом году может стать доступнее для потребителей.