«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

Представители лоукостера назвали распродажу билетов «Уральских авиалиний» по «победной» цене от 499 руб. верным путем к «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», которые обанкротились. Уральский перевозчик впервые так сильно снизил цены

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными». Это первая распродажа «Уральских авиалиний» с такой низкой стоимостью перелетов.

«Брать пример с «Победы» — признак признания правильности стратегии», — заявили РБК представитель лоукостера. «Победа», как правило, продает небольшое число билетов по 499 руб. при открытии новых рейсов. «Но скопипастить цены — мало. «Победа» может себе позволить продавать и по 499 руб., и дешевле, потому что сверхэффективна. Но для других российских авиакомпаний — это верный путь к «Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и подобным», — считает он. Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Трансаэро» в октябре 2015 года, после того как было принято решение о банкротстве перевозчика. «ВИМ-Авиа» была признана банкротом в 2018 году.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Когда другие компании снижают цены и проводят распродажи, их конкуренты вынуждены реагировать, заявил в интервью РБК совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. В июне эта авиакомпания в среднем снизила стоимость билетов на тех же направлениях, где летала «Победа», на 20%, указал он. Тогда распродажа лоукостера вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот» (вместе с «Победой» входит в одноименную группу) и S7.

«Но мы же должны понимать, что по такому [низкому] тарифу не все 100% билетов продаются, а только малая часть. А экономика в любом случае должна сложиться — и у «Победы» тоже. А то «Аэрофлот» ее просто порвет», — заметил Скуратов.