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Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом
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Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом
Бизнес, 17:42
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Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл конкурсное производство до 26 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам временного управляющего «ВИМ-Авиа» Марии Булатовой, в работе авиакомпании были установлены признаки преднамеренного банкротства, спорные сделки совершались в течение трех лет, «речь идет о сотнях миллионов рублей». Булатова отметила, что материалы авиаперевозчика переданы в Следственный комитет России.

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Ранее Булатова сообщала, что провести финансовое оздоровление «ВИМ-Авиа» невозможно, предложений по проведению такой процедуры не поступало. На 19 сентября реестровая задолженность компании составляла 329 млн руб. В марте Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВИМ-Авиа» более 3 млрд руб. в пользу связанной с «Роснефтью» компанией РНГО. В феврале суд удовлетворил иск столичного аэропорта Домодедово к авиакомпании на 550 млн руб., долг накопился из-за того, что перевозчик не оплачивал обслуживание рейсов.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Теги: «ВИМ-Авиа» , Банкротство , Арбитражный суд
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