Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл конкурсное производство до 26 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам временного управляющего «ВИМ-Авиа» Марии Булатовой, в работе авиакомпании были установлены признаки преднамеренного банкротства, спорные сделки совершались в течение трех лет, «речь идет о сотнях миллионов рублей». Булатова отметила, что материалы авиаперевозчика переданы в Следственный комитет России.

Ранее Булатова сообщала, что провести финансовое оздоровление «ВИМ-Авиа» невозможно, предложений по проведению такой процедуры не поступало. На 19 сентября реестровая задолженность компании составляла 329 млн руб. В марте Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВИМ-Авиа» более 3 млрд руб. в пользу связанной с «Роснефтью» компанией РНГО. В феврале суд удовлетворил иск столичного аэропорта Домодедово к авиакомпании на 550 млн руб., долг накопился из-за того, что перевозчик не оплачивал обслуживание рейсов.