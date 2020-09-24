В правительстве сочли нецелесообразным снижать тарифы на поставки нефти

Когда будет решен вопрос о тарифах «Транснефти»

В поручении Путина говорилось, что вопрос о спецтарифах «Транснефти» и РЖД должен быть проработан до 15 июня, но с тех пор эти сроки несколько раз переносились. Теперь правительство должно подготовить ответ к 15 декабря, то есть на полгода позже изначального плана. «Данное поручение оставлено на контроле [в правительстве] до 15 декабря», — сообщили РБК в пресс-службе правительства. «Все идет в рабочем порядке, просто изначально у поручения был очень маленький срок», — добавил источник, близкий к Белому дому. РБК направил запрос представителю Путина Дмитрию Пескову.

В конце июня Борисов собирал совещание, по итогам которого поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину проработать «модель индексации тарифов «Транснефти» на транспортировку нефти в зависимости от ее цены» (у РБК есть копия протокола этого совещания, содержание подтвердили два источника, близких к его участникам). Таким образом, было поручено рассмотреть вопрос о привязке тарифов монополии к стоимости сырья и соответствующей их индексации — снижении или росте. До сих пор тарифы компании индексировались относительно инфляции.

Однако еще раньше стало известно, что ФАС и Минэнерго не поддержали предложение снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти, выступив за сохранение инвестпрограмм монополий. Эти две компании уже пострадали от снижения грузопотока нефти и нефтепродуктов из-за сделки ОПЕК+ о резком сокращении добычи и снижения спроса на перевозки из-за пандемии, рассказывал РБК источник, знакомый с позицией Минэнерго. «Минэнерго не может принимать решения в ущерб компаний из подведомственной отрасли», — добавлял он.

Единственное ведомство, которое поддержало снижение тарифов, — Минэкономразвития, писала газета «Коммерсантъ». По ее данным, глава министерства Максим Решетников написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором сообщил, что рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли к выручке) достаточно высока — 22,6% по итогам 2019 года. При этом в ее работе значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, поэтому тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли к 2025 году составила 5%, сообщала газета со ссылкой на письмо Решетникова. Однако пресс-служба Минэкономразвития это не подтверждала. А представитель ведомства в среду, 23 сентября, заявил РБК, что «предложение об установлении специальных тарифов на транспортировку нефти министерством не поддержано».

Представитель «Транснефти» отказался от комментариев. Но в конце июня вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин говорил в интервью «Коммерсанту», что при снижении стоимости прокачки нефти до уровня 2008 года потребуются чрезвычайные меры поддержки компании. «Дефицит средств на 2020 год [в случае принятия такого решения] составит 130 млрд руб., на 2021 год — 227 млрд руб. и 304 млрд руб. на 2022 год. В связи с этим мы не сможем выполнять никаких обязательств ни по погашению задолженности, ни по поддержанию нашей инфраструктуры в работоспособном состоянии, так как потеряем более 40% всей выручки», — предупреждал он. По его словам, эти расчеты были представлены на совещании у Борисова.

Нефтяные компании все еще страдают от снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но менее болезненно перенесут отказ от идеи резкого снижения тарифов на транспортировку нефти, чем бюджет — субсидирование такого снижения, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Как «Роснефть» договорилась с РЖД

На июньском совещании у Борисова представители «Роснефти» и РЖД доложили о «нахождении на рассмотрении предложений о предоставлении скидок на перевозку нефтяных грузов по направлениям поставки, отметив, что РЖД в отношении поставок нефтяных грузов на 2020 год принято 17 решений о предоставлении скидок», — говорится в протоколе.

«В 2020 году у РЖД 40% грузов «Роснефти» везется со скидкам, то же самое представители нефтяной компании хотят и на следующий год», — сообщил РБК источник, близкий к РЖД. Но, по его словам, это не «сквозная скидка», а на определенные маршруты. «РЖД постоянно взаимодействует с «Роснефтью». Это живой процесс», — добавил собеседник РБК. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Еще в мае заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что целесообразно сокращать тарифы компании вдвое и возвращать их на уровень 2008 года только в случае аналогичного снижения налогов и цен на топливо. «Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал он.

«Компания неоднократно обращалась в правительство с предложением о создании гибкой системы тарифов, которая бы учитывала реальную себестоимость транспортировки с фиксацией необходимого уровня доходов для транспортировки монополиями углеводородов. Работа компаний и ведомств по этому направлению продолжается. В связи с чем хотелось бы отметить конструктивный подход со стороны РЖД», — говорится в ответе пресс-службы «Роснефти» на запрос РБК.