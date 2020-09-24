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В правительстве сочли нецелесообразным снижать тарифы на поставки нефти

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что актуальность снижения тарифов «Транснефти» и РЖД стала теряться из-за восстановления цен на нефть. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в мае предлагал снизить их в 2–2,5 раза, до уровня 2008 года
Роснефть ROSN ₽374,75 +1,08% Купить
Транснефть TRNFP ₽144 000 0% Купить
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 111,93 -0,04% Купить
Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Актуальность в изменении формирования тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов «стала теряться». Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс) в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, передает корреспондент РБК.

Президент Владимир Путин еще в конце мая поручал правительству проработать вопрос об установлении специальных тарифов «Транснефти» и РЖД из-за резкого падения цен на нефть весной (цена самого распространенного в России сорта нефти Urals опускалась ненадолго до $10 за баррель). Это произошло после того, как глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил Путина снизить тарифы этих двух монополий в 2-2,5 раза, так как, по его словам, рублевые котировки Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) почти достигли уровня последнего крупного кризиса в декабре 2008 года (1080 руб. за баррель), а стоимость транспортировки достигла 32% сырья.

Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Но с тех пор цены на нефть выросли выше $40 за баррель. «Было дано поручение «Транснефти» и Минэнерго до конца года посмотреть возможность изменения подходов (тот вопрос, который Игорь Иванович Сечин поднимал у президента). Но цены на нефть стали достаточно быстро восстанавливаться, актуальность в этом стала теряться», — сказал Борисов. «Хотя это не исключает, что можно будет доработать механизм совершенствования ценообразования транспортировки нефти», — добавил он.

«Цены на нефть по сравнению с апрелем выровнялись и резко снижать тарифы и ставить их в дальнейшем в зависимость от цен на нефть — экономически нецелесообразно», — сказал РБК федеральный чиновник. А источник в Кремле добавил, что спецтарифы решили не вводить, поскольку это сильно ухудшило бы экономическое положение обеих монополий, но, в первую очередь РЖД, у которых значительно сократились доходы из-за пандемии коронавируса, и потребовало бы субсидий из бюджета.

Когда будет решен вопрос о тарифах «Транснефти»

В поручении Путина говорилось, что вопрос о спецтарифах «Транснефти» и РЖД должен быть проработан до 15 июня, но с тех пор эти сроки несколько раз переносились. Теперь правительство должно подготовить ответ к 15 декабря, то есть на полгода позже изначального плана. «Данное поручение оставлено на контроле [в правительстве] до 15 декабря», — сообщили РБК в пресс-службе правительства. «Все идет в рабочем порядке, просто изначально у поручения был очень маленький срок», — добавил источник, близкий к Белому дому. РБК направил запрос представителю Путина Дмитрию Пескову.

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В конце июня Борисов собирал совещание, по итогам которого поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину проработать «модель индексации тарифов «Транснефти» на транспортировку нефти в зависимости от ее цены» (у РБК есть копия протокола этого совещания, содержание подтвердили два источника, близких к его участникам). Таким образом, было поручено рассмотреть вопрос о привязке тарифов монополии к стоимости сырья и соответствующей их индексации — снижении или росте. До сих пор тарифы компании индексировались относительно инфляции.

Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Однако еще раньше стало известно, что ФАС и Минэнерго не поддержали предложение снизить тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти, выступив за сохранение инвестпрограмм монополий. Эти две компании уже пострадали от снижения грузопотока нефти и нефтепродуктов из-за сделки ОПЕК+ о резком сокращении добычи и снижения спроса на перевозки из-за пандемии, рассказывал РБК источник, знакомый с позицией Минэнерго. «Минэнерго не может принимать решения в ущерб компаний из подведомственной отрасли», — добавлял он.

Единственное ведомство, которое поддержало снижение тарифов, — Минэкономразвития, писала газета «Коммерсантъ». По ее данным, глава министерства Максим Решетников написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором сообщил, что рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли к выручке) достаточно высока — 22,6% по итогам 2019 года. При этом в ее работе значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, поэтому тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли к 2025 году составила 5%, сообщала газета со ссылкой на письмо Решетникова. Однако пресс-служба Минэкономразвития это не подтверждала. А представитель ведомства в среду, 23 сентября, заявил РБК, что «предложение об установлении специальных тарифов на транспортировку нефти министерством не поддержано».

Представитель «Транснефти» отказался от комментариев. Но в конце июня вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин говорил в интервью «Коммерсанту», что при снижении стоимости прокачки нефти до уровня 2008 года потребуются чрезвычайные меры поддержки компании. «Дефицит средств на 2020 год [в случае принятия такого решения] составит 130 млрд руб., на 2021 год — 227 млрд руб. и 304 млрд руб. на 2022 год. В связи с этим мы не сможем выполнять никаких обязательств ни по погашению задолженности, ни по поддержанию нашей инфраструктуры в работоспособном состоянии, так как потеряем более 40% всей выручки», — предупреждал он. По его словам, эти расчеты были представлены на совещании у Борисова.

Нефтяные компании все еще страдают от снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но менее болезненно перенесут отказ от идеи резкого снижения тарифов на транспортировку нефти, чем бюджет — субсидирование такого снижения, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Как «Роснефть» договорилась с РЖД

На июньском совещании у Борисова представители «Роснефти» и РЖД доложили о «нахождении на рассмотрении предложений о предоставлении скидок на перевозку нефтяных грузов по направлениям поставки, отметив, что РЖД в отношении поставок нефтяных грузов на 2020 год принято 17 решений о предоставлении скидок», — говорится в протоколе.

«В 2020 году у РЖД 40% грузов «Роснефти» везется со скидкам, то же самое представители нефтяной компании хотят и на следующий год», — сообщил РБК источник, близкий к РЖД. Но, по его словам, это не «сквозная скидка», а на определенные маршруты. «РЖД постоянно взаимодействует с «Роснефтью». Это живой процесс», — добавил собеседник РБК. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Еще в мае заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило заявил, что целесообразно сокращать тарифы компании вдвое и возвращать их на уровень 2008 года только в случае аналогичного снижения налогов и цен на топливо. «Нужно тогда приводить в соответствие и остальные неизвестные в этом уравнении. По РЖД затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года», — сказал он.

Дефицит инвестпрограммы РЖД превысил ₽600 млрд
Бизнес
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

«Компания неоднократно обращалась в правительство с предложением о создании гибкой системы тарифов, которая бы учитывала реальную себестоимость транспортировки с фиксацией необходимого уровня доходов для транспортировки монополиями углеводородов. Работа компаний и ведомств по этому направлению продолжается. В связи с чем хотелось бы отметить конструктивный подход со стороны РЖД», — говорится в ответе пресс-службы «Роснефти» на запрос РБК.

Как РЖД планируют увеличить тарифы для других клиентов

РЖД планируют в 2021–2025 годах дополнительно собрать с отправителей других грузов 293,3 млрд руб. за счет различных тарифных решений, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы компании. В частности, речь идет об отмене существующих льготных тарифных схем на порожний пробег инновационных вагонов. Эти меры необходимы, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы монополии в условиях падения доходов — их отклонение от параметров долгосрочной программы развития до 2025 года оценивается в 1,1 трлн руб. на всем протяжении программы.

Авторы
Тимофей Дзядко, Алина Фадеева, Людмила Подобедова
При участии
Юлия Старостина, Мария Кокорева
транспортировка нефти Игорь Сечин «Транснефть» РЖД нефть Юрий Борисов правительство
Материалы по теме
Минэкономразвития поддержало снижение тарифов «Транснефти»
Бизнес
Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина
Бизнес
Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД
Бизнес
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