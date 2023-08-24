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Lamoda откроет собственные магазины спортивной одежды на месте Adidas

Онлайн-ретейлер Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas
Сюжет
Война санкций
Онлайн-ретейлер Lamoda решил выйти на рынок традиционной розницы: в ближайшие три года компания планирует открыть 300 магазинов спортивной одежды и обуви. В проект, по оценкам экспертов, может быть вложено около 30 млрд руб.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Онлайн-ретейлер Lamoda откроет первую сеть офлайн-магазинов под собственным брендом, сообщил РБК представитель маркетплейса. Сеть будет специализироваться на продаже спортивной одежды и обуви, уточнили в компании.

В ближайшие три года Lamoda планирует открыть 300 магазинов — открытие первых 50 точек ожидается до конца 2023-го. Для открытия сети компания ведет переговоры об аренде торговых площадей более чем в 20 городах России. В частности, ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas.

Ассортимент новой сети будет включать популярные на Lamoda модели от крупных международных брендов, товары локальных марок, а также азиатских производителей, уточняет представитель онлайн-ретейлера. «Финальный ассортимент будет понятен к моменту запуска, но мы планируем, что будут представлены популярные бренды из ассортимента Lamoda, а также ряд уникальных позиций», — уточняет представитель компании. Спортивная одежда и обувь — одна из самых крупных категорий на Lamoda, у маркетплейса в этом разделе представлено около 250 брендов, наиболее популярные из них — Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans, добавляют в компании.

Открытие собственной розничной сети позволит Lamoda расширить присутствие на рынке спортивных товаров, а также предложить покупателям более удобный сервис за счет объединения преимуществ онлайна и офлайна, объясняют причины развития новых магазинов в Lamoda.

«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь являются одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров. Я уверен, что наш опыт в работе со спортивными брендами и ориентация на высокий уровень сервиса для клиентов офлайновых спортивных магазинов сделают Lamoda местом притяжения для всех поклонников спорта и спортивного стиля в одежде», — отметил гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

Сумму инвестиций в открытие офлайн-магазинов в Lamoda не раскрывают.

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Ранее Lamoda уже предпринимала попытку выйти в сегмент традиционной розницы. В 2019 году Lamoda открыла в торговом центре «Атриум» в Москве магазин в формате аутлет, где продавались старые коллекции с большими скидками. Тогда такое решение компания приняла из-за жесткой конкуренции на рынке интернет-торговли и даже планировала с помощью выхода на традиционный рынок догнать по охвату маркетплейс Wildberries. Но проект «не взлетел» и закрылся: в Lamoda уточняют, что он был «экспериментальным» и компания учтет в новом проекте выводы, сделанные в ходе работы офлайнового аутлета.

Чем известна Lamoda

Онлайн-ретейлер Lamoda, который специализируется на продаже одежды и обуви, работает с 2011 года. Компанию основали немецкие предприниматели Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер, но с 2014-го компания принадлежала сингапурской Global Fashion Group. В октябре 2022 года стало известно, что Global Fashion Group договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Сделка была закрыта в декабре прошлого года: за бизнес онлайн-ретейлера Панченко заплатил €95 млн плюс средства, которые находились в бизнесе на конец сентября этого года.

По итогам 2022 года основное юрлицо Lamoda в России — ООО «Купишуз» — увеличило выручку на 26,4%, до 61,3 млрд руб. Прибыль от продаж выросла в 5,6 раза — до 9,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 10,7 млрд руб. против убытка 795,2 млн руб. в 2021 году.

Президент компании Baon Илья Ярошенко считает, что у Lamoda хорошие перспективы на офлайн-рынке спортивных товаров, поскольку сейчас с этого рынка ушли основные конкуренты, а сама компания усилила свой отдел закупки и разработки, к тому же у нее есть хорошая экспертиза. «Они видят рынок сверху — то, что может не заметить один производитель, сосредоточившись только на своем ассортименте», — говорит Ярошенко. По его словам, у Lamoda «огромная база одежды», маркетплейс фиксирует «хиты в моменте», и если они наладят быстрые поставки, то смогут воспользоваться преимуществом на рынке.

Инвестиции в открытие одного спортивного магазина на 1 тыс. кв. м, по оценке Ярошенко, могут составлять от 100 млн руб. — в эту сумму входит депозит, контракт, ремонт и начальное товарное наполнение магазина. «Умножить 100 млн на 300 магазинов, получится 30 млрд руб. — это будет серьезный игрок», — ожидает эксперт.

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Кто крупнейшие продавцы спорттоваров

Крупнейшим розничным продавцом спортивных товаров в России считается компания «Спортмастер»: по данным на 2019 год, которые приводил ТАСС, на долю компании приходилось 25% рынка. При этом за прошлый год, после начала специальной военной операции на Украине, с российского рынка ушел ряд крупных международных сетей спортивных брендов.

В марте 2022 года работу своих магазинов в России приостановила Adidas, а в октябре компания приняла решение окончательно уйти из страны.

Тогда же в марте приостановила работу в России Nike: компания временно закрыла свои магазины и прекратила работу российского интернет-магазина. В мае стало известно об окончательном уходе Nike с российского рынка: компания не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежала самая большая сеть магазинов американского ретейлера в России.

Reebok объявила о приостановке работы в России с 13 марта, впоследствии российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, который договорился о производстве вещей бренда и открыл новые мульбрендовые магазины Sneaker Box.

С российского рынка ушла и французская сеть Decathlon: после начала специальной военной операции на Украине компания приостановила поставки в Россию, а с 27 июня все ее магазины в стране закрыты. В начале 2023 года стало известно, что Decathlon выставила свой российский бизнес на продажу — покупателем стала российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анна Захарова
одежда обувь Lamoda Adidas ретейл
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