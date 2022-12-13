Владелец «Стокманна» закрыл сделку по приобретению Lamoda

Сумма сделки по продаже Lamoda составила €95 млн плюс средства, которые находились в бизнесе на конец сентября этого года. Новый владелец Яков Панченко сообщил, что не будет менять команду ретейлера и его деятельность

Фото: Максим Стоулов / Ведомости / ТАСС

Сингапурская компания Global Fashion Group (GFG) завершила сделку по продаже своего онлайн-ретейлера Lamoda, работающего в России, Белоруссии и Казахстане, их новый владелец — собственник универмагов «Стокманн» Яков Панченко, говорится в сообщении на сайте GFG.

«Успешно завершена продажа GFG бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. GFG получила выручку в размере €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — сообщила компания.

Со стороны Панченко РБК подтвердили завершение сделки.

«Компания [Lamoda] продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами», — сообщил Панченко.

Он добавил, что прежней останется и команда ретейлера, в том числе пост главного исполнительного директора (CEO) сохранит американец Джери Калмис, который работает в России уже более 20 лет и входил в число основателей телекоммуникационной компании «ВымпелКом», известной под брендом «Билайн».

«Продажа компании не повлияет на нашу стратегию и миссию быть лидирующей e-фэшн платформой в России и СНГ и придаст дополнительный импульс к развитию благодаря приходу нового собственника», — считает Калмис, CEO Lamoda.

О продаже бизнеса GFG объявила 7 октября. Сделка была совершена на изначально объявленных условиях.

Lamoda, которая специализируется на продаже одежды и обуви, работает с 2011 года. Ее основали немецкие предприниматели Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер, но с 2014-го компания принадлежала GFG. Число сотрудников Lamoda в СНГ — около восьми тыс. человек.

По оценке компании «INFOLine-Аналитика», оборот Lamoda в России в первом полугодии этого года вырос на 44,2%, до 47,3 млрд руб. Компания Data Insight оценивала долю ретейлера на рынке онлайн-продаж одежды и обуви в 2021-м в 10% (при общем объеме этого рынка в 700 млрд руб.)

В прошлом году, по собственным данным Lamoda, ее аудитория достигла 3,6 млн активных пользователей, а чистый оборот ретейлера в России, Казахстане, Белоруссии, а также на Украине, составил €862 млн. После начала спецоперации прием заказов на Украине ретейлер остановил. Позднее GFG приостановила инвестиции в развитие Lamoda.