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Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера обратили в доход государства

Тамбовский суд признал бизнес Шефлера «экстремистским объединением», обвинив в финансировании ВСУ. Его активы в России — водочные заводы «Амбер Талвис» и СПИ-РВВК — передали в доход государства
Cпиртовой завод &laquo;Амбер Талвис&raquo;
Cпиртовой завод «Амбер Талвис» (Фото: ambertalvis.ru)

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрию Шефлеру и обратил в доход государства его активы, следует из постановления суда.

Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. На него, как ранее выяснил РБК, в июне наложил арест суд. Помимо тамбовского завода изъятию подлежат акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки» ООО «РВВК». Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года. Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1,5 млрд.

Прокуратура также требовала признать Шефлера и его люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group — «экстремистским объединением», обвиняя его в финансировании фонда, направляющего средства на нужды ВСУ. Это требование было удовлетворено, сообщил суд «Интерфаксу».

Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли
Общество
Юрий Шефлер

В прошлом Шефлер судился с Россией за право использования брендов водки «Московская» и «Столичная» в европейских странах. Права на них бизнесмен получил в начале 1990-х, став владельцем «Союзплодоимпорта», который экспортировал эти алкогольные напитки. Но в 2002-м Счетная палата признала приватизацию предприятия незаконной и предложила лишить российскую компанию Шефлера прав на бренды водки. Против бизнесмена открыли уголовное дело, которое закрыли в 2018-м.

Шефлер в 2002 году покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП «Союзплодоимпорт» инициировало судебные разбирательства за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из них продолжаются до сих пор. По некоторым уже вынесены решения, согласно одному из них, на бренды Stolichnaya и Moskovskaya Россия имеет права в Великобритании, Ирландии, Италии, на Кипре, в Чехии и Швеции, а в Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Польше правами владеет компания Шефлера.

Бренды Stolichnaya и Moskovskaya также фигурировали в деле акционеров ЮКОСа, требующих от Москвы $50 млрд. Они добивались ареста этих и других водочных марок в странах Бенилюкса.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Юрий Шефлер Водка экстремизм Stolichnaya заводы прокуратура
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