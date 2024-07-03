Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли

Юрий Шефлер (Фото: РИА Новости)

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов в России владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера. Суд проходил в закрытом режиме.

Генпрокуратура через суд требовала признать владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением, следует из иска ведомства, который цитирует «Интерфакс».

«Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — сказано в иске.

Шефлеру принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. На него, как ранее выяснил РБК, в июне наложил арест суд.

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