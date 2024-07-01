Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Спиртовой завод «Амбер Талвис» водочного магната Юрия Шефлера арестован по иску Генпрокуратуры. Спирт с него поступал на предприятие в Латвии, выпускающее водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и не работающий завод в Калининграде

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Тамбовский районный суд в конце июня наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис», обнаружил РБК в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Взыскатель по делу, согласно данным «Спарка» — Генпрокуратура.

Кроме того, Тамбовский районный суд наложил арест на калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Юрий Шефлер. Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года. Арест на все три юрлица был наложен 26 июня 2024 года.

Согласно картотеке Тамбовского районного суда, дело, в рамках которого были выданы исполнительные листы на арест активов, поступило 21 июня. Речь идет о "приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или ионого структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами". Других деталей в деле нет, кроме того, что его рассматривает судья Александра Дюльдина. Эта же судья указана в выписке ЕГРН на имущество "Амбер Талвис", имеющейся у РБК. Там также указано, что исполнительный лист был выдан 21 июня.

РБК направил запросы в «Амбер Талвис», АО «СПИ-РВВК» и Генпрокуратуру.

Чем известны арестованные заводы

История «Амбер Талвис» началась в 1899 году, когда в Тамбове был организован винный склад, в помещениях которого в 1904 году были организованы производство и розлив «хлебного вина». Впоследствии предприятие превратилось в крупного производителя алкогольной продукции.

Сейчас «Амбер Талвис», согласно бухгалтерской отчетности компании, на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings, бенефициар которой — Юрий Шефлер. Еще 25,5% — у Росспиртпрома, оставшаяся доля у неназванных физлиц. Предприятие, производящее этиловый спирт сортов «Люкс» и «Альфа», входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в России. Завод поставляет изготавливаемый спирт АО «Амбер Латвияс Балзамс» — производителю знаменитого рижского бальзама, а также водки Moskovskaya и Stoli. Завод принадлежащему Шефлеру с 2003 года.

Выручка «Амбер Талвис» в 2023 году упала с 2,3 млрд руб. годом ранее до 1,6 млрд руб., чистая прибыль сократилась c 543,8 млн руб. до 160,9 млн. В октябре 2023 года Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии «Амбер Талвис», обнаружив там якобы неучтенный выпуск продукции, а в декабре потребовал в суде лишить предприятие лицензии полностью. Но в феврале этого года суд отказал службе в удовлетворении ее требований, в июне это решение подтвердила апелляция, и сейчас Росалкогольтабакконтроль пытается оспорить его в кассации.

Калининградский завод «СПИ-РВВК» занимался розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya, когда Шефлер получил права на бренды. В 2012 году предприятие было законсервировано и не работает до сих пор. В 2019 году его гендиректор Ринат Зупаров заявлял, что завод в любой момент готов возобновить работу.

Кто такой Юрий Шефлер

В 1990-е годы Шефлер основал торговый дом «Садко-Аркада» напротив гостиницы «Украина» в Москве, а также стал акционером «Внуковских авиалиний», «Нафта-Москва», ГУМа И ЦУМа. В 1997 году он скупил доли в «Союзплодоимпорте» — акционированной в 1991 году организации, с 1970-х годов поставлявшей водку Stolichnaya и Moskovskaya в США, где ее продвижением занималась группа PepsiCo. Шефлер также приобрел права на водочные бренды за рубежом, а затем перевел их на собственную организацию с похожим названием «Союзплодимпорт». Впоследствии «Союзплодимпорт» Шефлера продал марки его же нидерландской компании Spirits International.

В итоге Шефлер продал весь прошлый бизнес и сосредоточился на водке. Однако в 2002 году Счетная палата признала приватизацию «Союзплодоимпорта» незаконной и предложила лишить российскую компанию Шефлера прав на водочные бренды, после чего они были переданы Минсельхозу, а затем — в ведение специально созданного федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». На Шефлера завели уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), а затем вменили еще и угрозу убийством в телефонном разговоре с гендиректором нового федерального казенного предприятия Владимиром Логиновым.

В 2002 году Шефлер покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП «Союзплодоимпорт» инициировало судебные разбирательства за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из которых продолжаются до сих пор.

В 2018 году Следственный комитет прекратил уголовное преследование Шефлера, сообщал адвокат бизнесмена. Убытки «Союзплодимпорту» из-за торговых марок в размере 1,3 млн руб. Шефлер возместил в 2013 году, после объявления экономической амнистии. Но в применении амнистии ему тогда было отказано, потому что предприятие оценило ущерб в 192 млн руб. В результате длившихся почти пять лет судебных разбирательств с имущества Шефлера снят арест, а розыск магната, проживающего в Швейцарии, был прекращен. Еще ранее, в июле 2017 года Мосгорсуд снял арест с активов по делу Шефлера, наложенный за десять лет до этого.

Forbes в 2024 году оценил его состояние в $1,6 млрд.

У кого ранее арестовывали алкогольные предприятия

Предыдущие случаи наложения ареста на предприятия алкогольной отрасли закончились их национализацией. Так, в мае этого года районный суд Курска арестовал бывшие активы в России производителя водки «Хортиця» — украинской Global Spirits Евгения Черняка, внесенного в российский список террористов и экстремистов. А уже в июне эти активы были национализированы.

Как сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, связанные с Черняком российские предприятия были переданы государству в рамках административного дела о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Соответствующий иск был подан к Черняку, а также к ряду физических лиц, напрямую связанных с национализированными юрлицами. Впрочем, из имеющейся у РБК выписки Единого государственного реестра недвижимости следует, что арест на имущество одной из компаний был наложен в рамках дела о принудительной госпитализации физических лиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

В апреле 2024 года в собственность государства перешли активы ГК «Ариант», которые суд изъял в счет «незаконного обогащения» по иску Генпрокуратуры. Государству перешел крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», крупнейшее виноградарское предприятие — агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля.

Конфисковать эти активы в пользу государства требовала Генпрокуратура — с соответствующим иском в минувшем марте ведомство обратилось в Арбитражный суд Челябинской области. Взыскать активы оно потребовало в счет «незаконного обогащения» на 105 млрд руб. экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК). «Ариант» жаловался в Верховный суд на нарушения судебного процесса. Так, рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для челябинского суда срок — семь дней, на изучение 25 томов было три дня, а физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков, отмечалось в жалобе.