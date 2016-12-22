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Минкультуры намерено сделать обязательными электронные путевки
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Минкультуры намерено сделать обязательными электронные путевки
Бизнес, 14:38
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Минкультуры намерено сделать обязательными электронные путевки
Система «Электронная путевка» должна стать обязательной для туроператоров с января 2019 года. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минкультуры
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минкультуры, которому подведомственно Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), начало разработку поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Уведомление об этом размещено на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно действующей редакции закона, туроператоры с января 2018 года при заключении договоров с клиентами могут в добровольном порядке формировать в единой информационной системе электронные путевки. Минкультуры предлагает сделать такие электронные путевки обязательными. Это, как указано в уведомлении, «будет способствовать повышению прозрачности туристского рынка, защите интересов туристов, а в случае возникновения кризисной ситуации, позволит оперативно установить параметры действующих путевок (количество туристов, страна (место) пребывания, сроки тура и т.д.)». По замыслу чиновников туроператоры не смогут игнорировать электронные путевки с января 2019 года.

На момент публикации в Минкультуры и Ростуризме не ответили.

Своевременная инициатива

Минкультуры инициировало изменение отраслевого законодательства на фоне проблем «Натали Турс». Один из старейших туроператоров испытывает финансовые проблемы: у него накопились долги перед зарубежными партнерами, но компания до сих пор не объявила о приостановке своей деятельности и это не позволяет пострадавшим клиентам получить положенные по закону компенсации. Неизвестно даже точное количество пострадавших клиентов «Натали Турс»: сам туроператор до сих пор не предоставил регулятору такую информацию.

О том, что электронные путевки должны стать обязательными, чиновники Ростуризма и Минкультуры заговорили еще в конце 2017 года. По замыслу Ростуризма, система «Электронная путевка» позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет и т.д.

Но даже в добровольном порядке система «Электронная путевка» в этом году не заработала. Минкультуры не успело принять все необходимые для этого нормативные правовые акты. По состоянию на июнь 2018 года пока так и не были утверждены для постановления правительства, которые позволили бы запустить «Электронную путевку» в промышленную эксплуатацию.

С 2015 года технической разработкой «Электронной путевки» занималась группа «Астерос». Ее представитель утверждали, что к январю 2018 года система была полностью готова к запуску. На ее разработку Ростуризм потратил около 500 млн руб. Еще в 200 млн руб. в год оценивались сопровождение системы и ее дальнейшее развитие.

Туроператоры, которые тестировали «Электронную путевку», указывали на ее технические недостатки. Ни один из опрошенных РБК в конце 2017 года туроператоров не подтвердил, что готов полностью отказаться от заключения обычных договоров в пользу электронных путевок.

В марте этого года АО «Астерос», головная структура разработчика системы, подало заявление о банкротстве. В июне с сайта Ростуризма исчез раздел «Электронная путевка», через который туроператоры могли войти в систему. Как раз к этому моменту истек срок, в течение которого «Астерос» должен был поддерживать систему.

Новым оператором системы станет АО «Национальные туристические системы», структура «Ростеха». Такое поручение еще в мае дал президент Владимир Путин в ответ на совместное обращение госкорпорации и Ростуризма. Как уточняли тогда в ведомстве, в правительстве ведется работа по исполнению этого поручения.

В России, по состоянию на 24 июля 2018 года, туроператорской деятельностью занимаются 4370 юрлиц, из них за границу могут отправлять клиентов 585 компаний, следует из данных Ростуризма.

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Александра Посыпкина.
Теги: Туризм , «Ростех»
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