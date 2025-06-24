Российская нефть подскочила в цене на фоне конфликта Ирана и Израиля

Цена нефти Urals на день поднималась выше $68 за баррель на фоне конфликта Израиля и Ирана, следует из данных Argus. Это произошло впервые с января. Сейчас Urals стоит около $65, а премиальная ESPO — $70

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская нефть подорожала на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом, в который вмешались и США, следует из данных международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. Более того, 19 июня стоимость Urals превышала $68 за баррель — впервые с 17 января.

Так, на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) котировка Urals достигала $68,09 за баррель, а на базисе FOB Новороссийск — $68,24 за баррель. На следующий день стоимость марки скорректировалась более чем до $65 за баррель, а по итогам торгов 23 июня в Приморске она снизилась до $65,08 за баррель, в Новороссийске — до $65,23. Притом дисконт к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) с 19 июня держится на уровне $12,45 и $12,3 за баррель соответственно, уменьшившись с $12,6 и $12,4 за баррель.

Стоимость премиальной марки ESPO (ВСТО) 19 июня превышала $70 за баррель на базисе FOB Козьмино — также впервые с 17 января. Максимума она достигала 20 июня ($70,84 за баррель), а 23 июня снизилась до $70,32. При этом дисконт к бенчмарку Dubai (эталонная котировка, с привязкой к которой, как правило, осуществляется торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе) с начала июня держится на уровне $4,5 за баррель после $6,7 в конце мая.

Как следует из данных Argus, цены на обе российские марки в июне превысили значение ценового потолка, установленного странами G7, Евросоюзом и Австралией для нефтяного сырья из России на уровне $60 за баррель в конце 2022 года. Так, стоимость ВСТО поднялась выше этого уровня уже 9 июня, а Urals — с началом конфликта Израиля и Ирана, то есть 13 июня.

Российская нефть стала стоить ниже ценового потолка весной, когда мировые нефтяные котировки снижались на фоне общего падения фондовых рынков из-за тарифной политики США и планов ОПЕК+ по росту добычи. Страны Евросоюза планировали даже снизить предельный уровень потолка с $60 до $45 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя намерения ЕС, сообщал, что даже нулевой потолок цен на российскую нефть не повлияет на ее перевозки. «Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок $60, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять», — считает он.

Весеннее снижение нефтяных цен было учтено в новом макропрогнозе Минэкономразвития, на основе которого рассчитывались поправки в федеральный бюджет на 2025 год. В них заложен прогноз по среднегодовой цене российской нефти на уровне $56 за баррель против $69,7 ранее.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. С тех пор страны обменивались взаимными ударами, а в ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, атаковав три ключевых объекта иранской ядерной программы. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Обе страны подтвердили, что режим перемирия вступил в силу, но несколько часов спустя Израиль сообщил, что Иран его нарушил, запустив очередную ракету, и пообещал ответ. В Тегеране это отрицают.