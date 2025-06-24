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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Министр нефти Пакистана рассказал о «военной надбавке» в цене топлива

Министр нефти Пакистана Первез рассказал о военной надбавке в цене топлива
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Нефть и газ начали торговаться с «военной премией» под влиянием конфликта Израиля и Ирана, заявил РБК министр нефти Пакистана Али Первез. Давление на цены и логистику заставляет «готовиться к худшему»
BRENT BRENT $77,01 +0,64%
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Экономические последствия ирано-израильского конфликта уже проявляются в желании стран диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, которое в среднесрочной перспективе усилится, рассказал в интервью РБК министр нефти Пакистана Али Первез. Среди таких последствий появление «военной надбавки» в ценах на сырье, дальнейшие перспективы которой неясны.

«Цены на нефть растут, цепочки поставок испытывают давление, существует постоянная угроза блокирования Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы нефти для многих экономик. Это привело к появлению военной надбавки к ценам на разные виды топлива. Цены на нефть выросли, маркер JKM для СПГ также увеличился, и другие продукты ощущают это давление», — говорит Первез.

Министр нефти Пакистана — РБК: «Надежда не может быть стратегией»
Бизнес
Али Первез

Как следствие такой нестабильности, «никто не хочет зависеть от одного региона». «Думаю, в среднесрочной перспективе это проявится более ясно. Однако в краткосрочной перспективе странам нелегко перестроить свои цепочки поставок и стратегии», — рассуждает министр.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. С тех пор страны обмениваются взаимными ударами, а в ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, атаковав три ключевых объекта иранской ядерной программы. В ночь на 24 июня по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. Последний подтвердил начало прекращения огня.

В ответ на «агрессию против суверенитета» Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. По этому маршруту транспортируется до 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Нефтяные котировки с середины июня прибавили по $10 за баррель, а 23 июня цена августовского фьючерса на нефть Brent в моменте достигала $81 впервые с января.

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Экономика
Александр Новак

Как заявил президент России Владимир Путин, выступая 20 июня в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), конфликт между Ираном и Израилем привел к определенному росту цен на нефть, но пока, по мнению экспертов, к незначительному. «Сколько сейчас? $75 за баррель. А было $65. На $10 вырос и стабилизировался на этом уровне», — сказал он.

Первез, комментируя это высказывание, сообщил, что учился «готовиться к худшему, но надеяться на лучшее». «Однако надежда не может быть стратегией. Учитывая, что Пакистан удовлетворяет свои энергетические потребности за счет импорта, нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Уже сейчас цена на Brent, которая была около $60 [за баррель], достигла $80. Маркеры СПГ, такие как JKM, выросли с $11,5–12 [за MMBtu] до $14. Кто знает, что будет дальше, и мы можем лишь надеяться, что здравый смысл возобладает», — рассуждает он.

По словам министра, Пакистан как импортер в сложившихся условиях вынужден внимательно следить за развитием ситуации и соответственно управлять запасами и их использованием. «Я надеюсь, что этот конфликт будет разрешен без дальнейших потерь для сторон и с большим пониманием ситуации», — добавил Первез.

Как отмечает издание Fortune, несмотря на атаки Израиля на нефтеперерабатывающие и газовые объекты и месторождения Ирана, ни один из объектов инфраструктуры, связанных с экспортом, не пострадал, что может указывать на нежелание обеих сторон вмешивать в работу рынка. Этим объясняется пока «относительно спокойная» реакция цен. Вице-премьер Александр Новак 18 июня также сообщал, что Россия не видит дефицита предложения нефти в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», — говорил он.

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