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Война санкций ,  
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«Дочка» Bank of China свернет операции с подсанкционными банками России

Сюжет
Война санкций
Один из крупнейших банков Китая из-за риска вторичных санкций США прекращает работу с российскими банками, попавшие в SDN-список, высинил «Коммерсантъ». Кремль объясняет происходящее беспрецедентным давлением на Пекин
Фото: Luke Dray / Getty Images
Фото: Luke Dray / Getty Images

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, «Бэнк оф Чайна», приостановит с 24 июня операции с российского банками, включенными в SDN-список США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С остальными партнерами, которые не попали под ограничения Вашингтона, сотрудничество будет продолжено.

«Бэнк оф Чайна» — опорная расчетная кредитная организация для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний, отмечает «Эксперт РА». Банк специализируется на корреспондентском обслуживании российских банков, операциях с валютой и банкнотных сделках. Его расчетный бизнес сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.

Он занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур банков Китая в России — 592,4 млрд руб. на конец первого квартала этого года.

«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но самая главная проблема — платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества», — пояснил «Коммерсанту» собеседник среди финансистов.

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Технологии и медиа
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В последнее время платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, что делают всю цепочку транзакций менее прозрачной, оценили собеседники издания. По их мнению, деятельность небанковских посредников находится вне контроля регуляторов и не является прозрачной, что делает механизм рискованным: «Если деньги зависли, их вернут в рублях, но по какому курсу это будет сделано, непонятно».

Некоторые источники газеты объяснили решение «Банк оф Чайна» стремлением избежать попадания под вторичные санкции. Один из собеседник охарактеризовал роль банка в платежном трафике как существенную.

Американские санкционные списки делятся на два вида: сводный пеерчень огранчиений CSL и гораздо более строгий Specially Designated Nationals List — SDN-List. Его формирует Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC).

О проблемах с переводом платежей из России через Bank of China и другие кредитные организации Китая уже сообщали зимой собеседники «Известей», но в самом банке заверяли, что все еще принимают переводы в рублях.

«Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — оценивают ситуацию в Кремле.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Bank of China санкции США SDN
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