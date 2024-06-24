Региональные аптеки заявили о проблемах с уплатой НДС «на упрощенке»

Планы ввода НДС для бизнеса «на упрощенке» не учитывают специфику работы несетевых аптек, предупредила отраслевая ассоциация. Существенная часть их ассортимента — это жизненно важные лекарства, где цены регулируются государством

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Планируемые изменения в налоговое законодательство, вводящие с 2025 года обязанность уплаты НДС для малого и среднего бизнеса с оборотом свыше 60 млн руб., не учитывают специфику работы небольшой аптечной розницы, считает саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» (включает 223 ООО и индивидуальных предпринимателей, у каждого из которых от одной до 15 аптек). Она обратилась в Минфин и Минэкономразвития с просьбой поднять этот порог для аптек, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), до текущего лимита применения «упрощенки» в 265,8 млн руб. РБК ознакомился с содержанием писем, в СРО их отправку подтвердили.

В организации позицию аргументируют тем, что НДС взимается с оборота, а у аптек оборот и прибыль «сильно отличаются в числовом значении», поскольку около 50% ассортимента аптек приходится на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. Кроме того, одиночные аптеки в основном работают в малонаселенных и труднодоступных местностях «с заведомо низкой рентабельностью», где сетевой аптечный бизнес не представлен, пишет ассоциация. В результате новый НДС для части аптек будет невыполнимым: «предлагаемые изменения по оплате НДС одни аптечные организации поставят на грань закрытия, другие — лишат возможности на развитие», утверждается в письме.

В Минфин обращение пока не поступило, сообщили РБК в его пресс-службе. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Сколько в России аптек и какие у них обороты По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам девяти месяцев прошлого года в России работало 74,6 тыс. аптек, из них 11,9 тыс. приходились на одиночные, то есть организации, включающие не более трех точек. При этом совсем единичных аптек практически не осталось, говорит гендиректор DSM Сергей Шуляк. По его словам, средний оборот одной аптеки в регионе с учетом сетей составляет 2–3 млн руб. в месяц (24–36 млн руб. в год). Владелец сети «Фармадок» (шесть точек в Московской и Тверской областях) Елена Микелова оценивает среднюю выручку региональной аптеки примерно в 2 млн руб., а чистую прибыль после уплаты налогов, взносов, аренды, зарплаты сотрудникам — примерно в 50 тыс. руб. «Три аптеки у предпринимателя — и лимит в 60 млн руб. уже превышается», — отмечает Микелова. По данным ФНС, рентабельность проданных товаров в розничной торговле, куда входит и аптечная розница, в 2023 году составила 6,4%, отдельно данные по аптекам не представлены.

Почему аптеки беспокоит НДС и причем здесь ЖНВЛ

Налоговые поправки, принятые Госдумой в первом чтении, с одной стороны, увеличивают почти вдвое порог доходов, при котором предприниматели могут работать на «упрощенке», то есть платить либо 6% с оборота, либо 15% с разницы между доходами и расходами, с другой стороны, вводят обязанность для бизнеса с доходами свыше 60 млн руб. платить НДС. Они смогут выбирать — либо начислять на свои товары НДС по общей ставке (20%, в ряде случаев — 10% или ноль), либо использовать специальные ставки в 5% (при доходах до 250 млн) или 7% (при доходах от 250 млн до 450 млн).

При выборе специальных ставок принимать к вычету «входящий» НДС (заложенный в цену поставщиками) будет нельзя. «При отсутствии возможности принимать к вычету входящий НДС аптечные организации фактически будут начислять НДС на всю сумму поставленного товара, в которую уже включен НДС производителя и оптовика», — предупреждает аптечная ассоциация. Эксперты ранее уже интерпретировали, что без возможности учесть «входящий» НДС он по сути становится оборотным налогом, поскольку налоговая база для «исходящего» НДС — это выручка от реализации товаров и услуг.

Сейчас значительная часть ассортимента не позволяет аптекам зарабатывать: примерно половина приходится на товары из перечня ЖНВЛП с регулированием цен, обращает внимание в письме ассоциация. Что касается доли в денежных доходах, то, по оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в среднем это примерно треть оборота аптеки. Но доля лекарств ЖНВЛП постепенно растет, так как продажи нелекарственного ассортимента, например косметики (на которой могут зарабатывать аптеки. — РБК), уходят в онлайн, обращает внимание Микелова.

Госрегулирование цен на эти препараты на региональном уровне осуществляется через установление предельных оптовых и розничных надбавок (в размере от 10 до 34%). По существующей методике ФАС, надбавки на ЖНВЛП в рознице рассчитываются к цене производителя без НДС, а не к той цене, по которой аптеки их реально покупают. Новой методики, которая бы учитывала ввод НДС для УСН, пока нет. Препараты из перечня ЖНВЛП уже сейчас являются убыточными для аптек, в частности по причине инфляции, пишет ассоциация. Кроме наценок государство регулирует и сами предельно допустимые цены на лекарства и в итоге бывает, что реальная наценка на них составляет лишь 1–2%, утверждает Микелова.

Фактически аптеки не могут произвольно поднимать цены на жизненно необходимые лекарства, но НДС по специальным ставкам (без права вычетов) обязаны будут перечислять в бюджет в том числе с операций по продаже ЖНВЛП. Ввод НДС может привести к тому, что жизненно важные лекарства постепенно уйдут с полок, кроме минимального ассортимента, поскольку компенсировать налог организации будут стараться через рост цен и расширение ассортимента лекарств, на которые не распространяется государственное ограничение стоимости, предупреждает ассоциация. Если аптекам придется платить 5 или 7% с оборота, то это будет в разы превышать сумму, которую аптеки в реальности зарабатывают, сетует Микелова.

Как оценивают последствия НДС для аптек эксперты

При выборе ставки НДС в 5 или 7% (без права вычетов) в силу косвенности данного налога аптеки начнут перекладывать его сумму на потребителя, при том что в оптовую цену лекарств уже действительно включен НДС, уплачиваемый производителями и оптовиками, комментирует управляющий партнер и руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Роман Маргулис.

То, что НДС для «упрощенцев» по ставкам 5 или 7% — это аналог налога с продаж, верно, но лишь отчасти, говорит старший консультант департамента налоговых услуг ФБК Legal Евгений Тимин. Согласно законопроекту, есть возможность учесть входящий НДС в расходах, когда налог на УСН платится по объекту «доходы минус расходы» (по ставке 15%). Впрочем, это не то же самое, что получить вычет в полном объеме, указывает Тимин.

«Если вы заявляете вычет НДС 100 руб., то налог к уплате в бюджет реально уменьшается на 100 руб. А если вы включаете 100 руб. в расходы, то налог по УСН уменьшается всего лишь на 15 руб. (100 руб. х 15%). Поэтому возможность включить НДС в расходы — далеко не то же самое, что вычет», — объясняет эксперт.

Но предприниматель на УСН будет вправе платить НДС и по обычным для общей системы налогообложения ставкам, и в этом случае он будет иметь право на вычет входящего НДС, напоминает Тимин. Если аптеки применят общий НДС по ставке 20% (10% или 0 в зависимости от вида товара), то включат в стоимость не всю сумму НДС, а только разницу между исходящим и входящим налогом, говорит и Маргулис.

По мнению советника МЭФ Legal Дениса Храмкина, применение режима со спецставками НДС на уровне 5 или 7% «может привести к гораздо более существенному повышению цен на продукцию аптек по сравнению с классическим режимом НДС, предполагающим право на вычет «входного» налога». При выборе же ставки 5% (7%) НДС действительно превращается в «оборотный» налог, который придется начислять в дополнение к розничной цене, сформированной в том числе с учетом «входного» НДС.

Для аптечного ассортимента действуют все виды ставок обычного НДС: от налогообложения им освобождены медицинские приборы, фигурирующие в специальном списке, в частности приборы для измерения давления, слуховые аппараты, очки и линзы, по льготной ставке 10% облагаются лекарственные средства, в том числе из перечня ЖНВЛП, по ставке 20% — БАДы и косметика.

Усложнение режима УСН за счет введения НДС приведет к повышению административной нагрузки на малый аптечный бизнес, признает Храмкин. Из-за разных методов, которые используются для исчисления НДС (метод начисления) и налога по УСН (кассовый метод) бизнес столкнется с необходимостью не только подготовки дополнительной налоговой отчетности по НДС, но и организации раздельного налогового учета, объясняет он. С тем, что нагрузка на бухгалтерию и затраты на нее увеличатся, согласен и Тимин.

Эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Алексей Жоголев указывает, что аптечный бизнес низкомаржинальный и введение НДС для аптек на УСН повлечет проблемы для этого сегмента бизнеса и неизбежно приведет к росту цен на лекарства. Он считает опасения и доводы «Ассоциации независимых аптек» по этому поводу вполне обоснованными.

Директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев также назвал аргументы аптек убедительными. Очевидно, что рентабельность и проданных товаров, и активов при любом увеличении налогов падает, констатирует он. Однако то, что власти согласятся на предложения аптечной отрасли, по мнению эксперта, маловероятно, хотя он не исключает, что Минфин частично пойдет навстречу, например поднимет планку совокупного дохода для применения специального НДС, но точно не до 265,8 млн руб., как просят аптеки.