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РСТ сообщил о туристах «в подвешенном состоянии» из-за перекрытия трасс

РСТ: из-за перекрытия трасс часть туристов на Кубани оказалась «в подвешенном состоянии»
В Краснодарском крае на отдыхе находятся от 1 млн до 1,5 млн туристов, оценивает РСТ. Массовых отмен броней нет, но с трудностями из-за перекрытия трасс столкнутся те, кто едет на отдых или возвращается с него
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Часть туристов, которые планировали в ближайшее время выезжать на курорты Краснодарского края или возвращаться с отдыха на автомобиле, оказались в «подвешенном состоянии» из-за ограничения движения по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Об этом сообщил РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В Краснодарском крае, по оценкам РСТ, на текущий момент могут находиться от 1 млн до 1,5 млн туристов. «Массового выезда туристов сейчас нет. Никто пока не понимает происходящего и не предпринимает каких-либо действий», — сказал Уманский.

Туристы, у которых заканчивается срок проживания и которые должны были выезжать с курортов сегодня на автомобилях, обращаются в туристические компании, гостиницы и продлевают проживание, говорит Уманский: «Эта категория туристов находится сейчас в подвешенном состоянии, равно как и туристы, которые должны были отправиться туда сегодня».

Некоторые туристы, по словам Уманского, пытаются объехать трассу, а есть те, которые отказываются от поездки. Автобусные туры, которые выехали вчера и застряли на трассе, скорее всего, будут эвакуированы домой, говорит президент РСТ. «Сейчас туристические компании пытаются отправить туда микроавтобусы и легковые автомобили, для того чтобы вернуть застрявших в пробке туристов», — уточнил собеседник РБК.

Но не считая локальных ситуаций, связанных с выездом из гостиницы или заездом в отель на сегодня, ситуация на курортах стабильная, говорит Уманский: «Мы переговорили со всеми крупнейшими туристическими компаниями, позиция следующая: наблюдаем за развитием ситуации и ждем официальных инструкций и распоряжений — пока их не поступало».

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В РСТ уточнили, что отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения. «В случае позднего заезда будет сделан пересчет с возвратом стоимости тех суток, когда они были вынуждены задержаться в дороге. Решения будут приниматься в пользу потребителей», — заверяет Уманский. Туристы также могут воспользоваться опцией переноса дат поездки, по этим обращениям также будут приниматься гибкие решения, а если все-таки туристы примут решение отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме.

В РСТ также добавили, что на текущий момент туроператоры не наблюдают массовых аннуляций, а большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых все-таки состоится. «Самолеты и поезда работают по расписанию без изменений», — напомнил Уманский.

Отмен бронирований в Краснодарском крае нет, люди следят за ситуацией, подтверждает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Если туристы не смогут проехать из-за каких-то ограничений, мы попросим отели, чтобы они подержали места до понедельника. Сейчас люди выезжают, но планово, не массово. Возможен длинный объезд через Астрахань», — добавляет Ромашкин.

Федеральные автотрассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон» в районе Ростовской области, которая традиционно используется для проезда к месту отдыха на курортах Краснодарского края, были перекрыты 24 июня. Представители «Автодора» попросили водителей выбирать маршруты в объезд трассы под Ростовом.

Накануне, вечером 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал на это ответить. Минобороны заявило, что это не соответствует действительности, и назвало ситуацию провокацией. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК). ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и выступил с утверждением, что город блокирован силами частной военной компании — «под контролем военные объекты, в том числе аэродром».

Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали предательством и ударом в спину, любая внутренняя смута — угроза государственности, заявил президент Владимир Путин.

Ночью на выезде из Ростова-на-Дону перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». По информации 161.ru, посты установлены в нескольких местах, проезжающие машины досматривают. Также власти Воронежской области ночью сообщили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон». Они призвали жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автодорогой и личным транспортом. Позже власти объявили, что движение по трассе М-4 в регионе перекрыто. О временном ограничении транзитного проезда по этой автодороге со стороны Подмосковья и Липецкой области сообщили также власти Тульской области.

Минтранс Подмосковья попросил воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово сообщили, что работают штатно. «Аэрофлот» также заявил, что работает штатно, а все рейсы выполняются по расписанию. В РЖД заявили, что поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику.

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Теги
Анна Захарова
туристы отдых Краснодарский край трасса М4
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