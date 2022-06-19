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Общество ,  
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Авиалесоохрана сообщила о 38 тыс. га лесных пожаров

За сутки лесопожарные службы потушили 29 природных пожаров на площади в 1193 га, сообщает Авиалесоохрана, передает «РИА Новости».

По данным на 19 июня, в России бушуют 54 лесных пожара на площади 38 351 га. Самая большая территория, охваченная огнем, замечена в Чукотском крае — 29 053 га. Их тушат.

В России выросло число лесных пожаров
Общество
Фото:Евгений Кузьмин / РИА Новости

Накануне службы потушили 38 лесных пожаров на площади 778 га в Московской, Нижегородской, Амурской, Иркутской областях, Приморском, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Тыве, Якутии, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщаловедомство во «ВКонтакте».

С огнем борются 1 389 человек, 132 единицы наземной техники, 28 воздушных судов на тушении и 86 — на мониторинге обстановки. В четырех субъектах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 35 субъектах.

По данным Авиалесоохраны, с начала года в 67 регионах России произошло 6 246 лесных пожаров. Среди причин — человеческий, техногенный факторы, а также грозовая активность.

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