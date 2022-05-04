В России начал снижаться объем заготовки древесины
В первом квартале 2022 года заготовка древесны в России снизилась на 2,4%, с 70,7 млн до 68,9 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).
Самый большой спад 34% зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.
«Уровень снижения заготовки в пределах нормы для начала года, динамика стабильная», — прокомментировал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.
За последние пять лет снижение вырубки в первом квартале наблюдалось только в 2019 году, и то незначительное — менее 1%, с 68,9 млн до 68,3 млн куб. м. А в январе—марте 2021 году, наоборот, был рост вырубки на 3,4%, до 70,7 млн куб. м. Таким образом, в начале 2022 года произошло не падение, а возвращение к стандартным показателям на фоне скачка прошлого года, говорит представитель «Рослесинфорга».
Где больше всего рубят лес
По данным «Рослесинфорга», в 2021 году больше всего древесины заготавливали в Иркутской области — 32,7 млн куб. м, в Красноярском крае (24,6 млн куб. м), в Вологодской (18,1 млн куб. м) и Архангельской областях (16,1 млн куб. м). Ленинградская область с общим объемом заготовки 5,4 млн куб. м в год заняла 14-е место.
В прошлом году в России было заготовлено 224,945 млн куб. м древесины, что на 3,7% выше показателя 2020 года.
Почему упала заготовка
В Ленобласти снизили выпуск фанерные заводы и лесопильные компании, продукция которых шла на экспорт преимущественно в европейские страны, уточнил представитель «Рослесинфорга». В марте 2022 года Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США в ответ на санкции западных стран в отношении России после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, лесозаготовители вырубили деревья на выделенных участках и теперь должны освоить новые, сообщил собеседник РБК.
Снижение заготовки леса в Иркутской области может быть следствием запрета на вывоз необработанной древесины, который действует в России с 1 января 2022 года, считает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Предприятия не смогли быстро переработать весь объем леса, который раньше шел на экспорт в виде кругляка, считает он.
Объемы заготовки в Вологодской и Архангельской областях незначительно упали из-за истощения сырьевой базы. Предприятия восстановят показатели в следующих периодах за счет освоения новых участков леса, пояснил представитель «Рослесинфорга».
РБК направил запросы лесозаготовительным предприятиям Ленобласти: «Амадео», Тихвинскому КЛПХ, «ММ Хольц Ефимовский», «Петровлесу», Runko Group, «Мется Форест Подпорожье», а также в пресс-службы группы «Илим» (крупнейший игрок в Иркутской области) и Устьянского лесопромышленного комплекса (Архангельская область).
Где вырубали больше
В нескольких регионах объемы заготовки, наоборот, выросли. Так, в Красноярском крае (второе место по объему заготовленной древесины в 2021 году) рост составил 10,5%. Это может быть связано со все еще высокими ценами на пиломатериалы и наличием заводов в регионе, где возможна переработка бревен, пояснил Богатырев.
В июне 2020 года стоимость куба пиломатериалов составляла 10–13 тыс. руб., а в июне 2021 года уже превышала 25 тыс. руб., по оценкам Ассоциации деревянного домостроения (АДД). Скачок цен произошел из-за бума деревянного строительства в США и ограничений поставок пиломатериалов из Канады, а также роста объемов деревянного домостроения в России. Цены сохранялись на таком высоком уровне до конца 2021 года. В начале 2022 года пиломатериалы подешевели примерно на 10–15%, до 22–24 тыс. руб. за куб. м. В апреле их стоимость снизилась до 18–20 тыс. руб., сообщил гендиректор компании Valdek (один из крупнейших в Поволжье производителей сборно-панельных домов) Дмитрий Апанасенко. В ближайшие два месяца цены могут снизиться еще на 10%, считает сопредседатель правления АДД Евгений Новицкий. По его мнению, на рынке может образоваться избыток пиломатериалов, который раньше шел на экспорт.
РБК направил запрос крупнейшим заготовителям леса в Красноярском крае — Segezha Group Владимира Евтушенкова и «Краслесинвесту» (принадлежит ВЭБ.РФ, на его базе планируется создать совместное предприятие с Rockwell Capital Глеба Франка).