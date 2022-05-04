Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
В России начал снижаться объем заготовки древесины Бизнес, 07:00
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской России в ближайшие дни Общество, 06:57
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области Общество, 06:47
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии Политика, 06:22
МИД Украины напомнил о приглашении Папы Римского в Киев Политика, 06:22
Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии западной Украины Польшей Политика, 05:39
Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР Политика, 05:17
ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для установки связи с разведкой Политика, 05:08
«Известия» узнали срок принятия Госдумой закона о внешнем управлении Политика, 05:06
Немецкие пивовары спрогнозировали подорожание пива на 30% Экономика, 04:23
«Коммерсантъ» узнал о конфискации 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум» Бизнес, 04:12
Маск допустил введение в Twitter платы для бизнеса и госаккаунтов Бизнес, 03:25
Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали» Политика, 03:01
Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко Экономика, 02:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Бизнес ,  
0 

В России начал снижаться объем заготовки древесины

В первом квартале 2022 года объем заготовки древесины в России снизился на 2,4%
В первом квартале 2022 года заготовка древесины в России снизилась на 2,4%, до 68,9 млн куб. м. Основные причины — запрет экспорта из страны необработанной древесины с начала 2022 года, а также древесного сырья для фанеры
«Сегежа» SGZH ₽9,15 Купить
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В первом квартале 2022 года заготовка древесны в России снизилась на 2,4%, с 70,7 млн до 68,9 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).

Самый большой спад 34% зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.

«Уровень снижения заготовки в пределах нормы для начала года, динамика стабильная», — прокомментировал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

За последние пять лет снижение вырубки в первом квартале наблюдалось только в 2019 году, и то незначительное — менее 1%, с 68,9 млн до 68,3 млн куб. м. А в январе—марте 2021 году, наоборот, был рост вырубки на 3,4%, до 70,7 млн куб. м. Таким образом, в начале 2022 года произошло не падение, а возвращение к стандартным показателям на фоне скачка прошлого года, говорит представитель «Рослесинфорга».

Где больше всего рубят лес

По данным «Рослесинфорга», в 2021 году больше всего древесины заготавливали в Иркутской области — 32,7 млн куб. м, в Красноярском крае (24,6 млн куб. м), в Вологодской (18,1 млн куб. м) и Архангельской областях (16,1 млн куб. м). Ленинградская область с общим объемом заготовки 5,4 млн куб. м в год заняла 14-е место.

В прошлом году в России было заготовлено 224,945 млн куб. м древесины, что на 3,7% выше показателя 2020 года.

Почему упала заготовка

В Ленобласти снизили выпуск фанерные заводы и лесопильные компании, продукция которых шла на экспорт преимущественно в европейские страны, уточнил представитель «Рослесинфорга». В марте 2022 года Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США в ответ на санкции западных стран в отношении России после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, лесозаготовители вырубили деревья на выделенных участках и теперь должны освоить новые, сообщил собеседник РБК.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить
Инструкции
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Фото: Anthony Kwan / Getty Images Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи

Власти предложили ввести запрет на экспорт древесины в ЕС и США
Бизнес
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Снижение заготовки леса в Иркутской области может быть следствием запрета на вывоз необработанной древесины, который действует в России с 1 января 2022 года, считает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Предприятия не смогли быстро переработать весь объем леса, который раньше шел на экспорт в виде кругляка, считает он.

Объемы заготовки в Вологодской и Архангельской областях незначительно упали из-за истощения сырьевой базы. Предприятия восстановят показатели в следующих периодах за счет освоения новых участков леса, пояснил представитель «Рослесинфорга».

РБК направил запросы лесозаготовительным предприятиям Ленобласти: «Амадео», Тихвинскому КЛПХ, «ММ Хольц Ефимовский», «Петровлесу», Runko Group, «Мется Форест Подпорожье», а также в пресс-службы группы «Илим» (крупнейший игрок в Иркутской области) и Устьянского лесопромышленного комплекса (Архангельская область).

Где вырубали больше

В нескольких регионах объемы заготовки, наоборот, выросли. Так, в Красноярском крае (второе место по объему заготовленной древесины в 2021 году) рост составил 10,5%. Это может быть связано со все еще высокими ценами на пиломатериалы и наличием заводов в регионе, где возможна переработка бревен, пояснил Богатырев.

ФСИН объяснила резкий рост вырубки леса заключенными
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В июне 2020 года стоимость куба пиломатериалов составляла 10–13 тыс. руб., а в июне 2021 года уже превышала 25 тыс. руб., по оценкам Ассоциации деревянного домостроения (АДД). Скачок цен произошел из-за бума деревянного строительства в США и ограничений поставок пиломатериалов из Канады, а также роста объемов деревянного домостроения в России. Цены сохранялись на таком высоком уровне до конца 2021 года. В начале 2022 года пиломатериалы подешевели примерно на 10–15%, до 22–24 тыс. руб. за куб. м. В апреле их стоимость снизилась до 18–20 тыс. руб., сообщил гендиректор компании Valdek (один из крупнейших в Поволжье производителей сборно-панельных домов) Дмитрий Апанасенко. В ближайшие два месяца цены могут снизиться еще на 10%, считает сопредседатель правления АДД Евгений Новицкий. По его мнению, на рынке может образоваться избыток пиломатериалов, который раньше шел на экспорт.

РБК направил запрос крупнейшим заготовителям леса в Красноярском крае — Segezha Group Владимира Евтушенкова и «Краслесинвесту» (принадлежит ВЭБ.РФ, на его базе планируется создать совместное предприятие с Rockwell Capital Глеба Франка).

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Парамонова
При участии
Любовь Порываева
Лес пиломатериалы древесина деревообработка экспорт
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Segezha Group и учреждения ФСИН резко нарастили вырубку леса в России
Бизнес
Бывший IT-подрядчик МВД оцифрует российский лес
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter