Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков

Заморозки в начале мая разогнали цены на клубнику в рознице почти до 600 руб. — на 20% больше, чем год назад. Оптовые цены будут расти на фоне нехватки урожая, предупреждают продавцы. Но Минсельхоз роста цен летом не ожидает

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Средняя розничная цена клубники в России в мае оказалась заметно выше, чем год назад. С 1 по 22 мая 2024 года средняя стоимость 1 кг составила 588 руб., подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в стране). По сравнению с тем же периодом 2023 года стоимость килограмма клубники выросла почти на 20%, отмечают аналитики.

В Москве средняя цена ягоды выше, чем в целом по России, — 651 руб. за 1 кг. Но подорожание оказалось чуть меньше — стоимость выросла на 12% относительно уровня прошлого года.

В мае клубника в России обычно начинает дешеветь — на рынок поступают ягоды первого урожая из южных регионов. На прилавках наряду с импортной стало появляться больше отечественной клубники из Краснодарского края и Ростовской области, отмечают в «Чек Индексе». Это увеличило объем предложения и способствовало снижению средней цены на 9% по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле килограмм клубники в среднем по России стоил 646 руб. Но по сравнению с прошлым годом цена все равно выросла.

Более того, в ближайшие недели ожидается временный рост оптовых цен на клубнику на 20% к текущим, предупредил РБК источник в одной из торговых сетей. По его словам, это связано как с погодными условиями, так и с периодом сезона: на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а урожай из других регионов ожидается примерно через две недели.

В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») утверждают, что цена закупки у ее поставщиков сохраняется на уровне прошлого года — в компании это объясняют тем, что было посажено больше ягоды и она раньше вышла в сезон. К тому же конкуренция между торговыми сетями в этом сегменте выросла, поэтому розничные цены на клубнику даже снизились примерно на 10% с начала текущего сезона, добавили в X5 Group.

РБК направил запрос в торговые сети «Лента», «Магнит», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Верный» и «Ашан».

Как погодные условия повлияли на урожай

Первая декада мая 2024 года на территории европейской части России стала самой холодной за всю историю наблюдений синоптиков, ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактическая температура отставала от своего климатического развития больше чем на месяц, отмечал он. Отрицательная температура наблюдалась и в южных регионах России.

Заморозки в центральной части России нанесли урон сельскохозяйственным культурам — ущерб президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценил «на десять по десятибалльной шкале».

Майские заморозки сильнее всего сказались на ягодах черной смородины и садовой земляники (которую также называют клубникой), рассказывала «РИА Новости» генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, довольно большой объем первого урожая ягод был потерян на юге центральной полосы России — на юге Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, частично в Белгородской области, а также в Татарстане и Башкирии. Ситуация может привести к тому, что в начале июня в поставках российской клубники возникнет пауза, что в свою очередь может привести к дополнительному росту цен, отмечала эксперт.

Минсельхоз существенного роста цен на садовую землянику этим летом по сравнению с предыдущим сезоном не ожидает, заявили РБК в пресс-службе министерства. Сезон клубники в большинстве регионов России приходится на вторую половину июня и длится около месяца. В это время рынок насыщен отечественной ягодой — это благоприятно влияет на динамику оптовых и розничных цен, указывает представитель Минсельхоза. На потребительские цены влияют импортные поставки, подчеркивают в министерстве: в промышленных объемах клубника в России производится летом, а в остальное время завозится из дружественных стран.

Погодные условия не оказали существенного влияния на урожай, заверяют в Минсельхозе. Повреждения плантаций садовой земляники из-за возвратных заморозков были отмечены в отдельных регионах Центрального федерального округа. Но в южных регионах, где сосредоточено 35% от общего промышленного производства ягоды, погодные условия не оказали существенного влияния на урожай.

Продовольственный рынок России «в полной мере обеспечен ягодами, в том числе клубникой», а продукция «представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей», резюмируют в министерстве.

Есть ли спрос на клубнику

Хотя клубника и дороже, чем год назад, во второй декаде мая россияне ее активно покупали, обращают внимание аналитики «Чек Индекса». По их данным, во второй половине месяца продажи клубники в среднем выросли на 70–80% к прошлому году в натуральном выражении. Если же оценивать продажи всего прошедшего периода мая, то с 1 по 22 мая число покупок этой ягоды в целом по России выросло на 21% к прошлому году. В Москве клубнику покупали на 28% больше.

Продажи клубники выросли в основном в крупнейших городах — центрах притяжения турпотока, указывают эксперты «Чек Индекса». По их словам, этому способствуют в том числе налаженная оптово-розничная логистика, развитие дистрибуции ягод в магазинах разных форматов и открытых точках продаж. Как правило, появление специализированных павильонов или ягод в уличной продаже отражается на росте продаж.

Популярность клубники у россиян отражается и на объемах ее импорта. В 2023 году Россия была шестым крупнейшим импортером этой ягоды в мире, писало «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. В прошлом году год наша страна импортировала 50,5 тыс. т клубники — на ее долю приходилось 6% мировой торговли этой ягодой (она оценивается в 900 тыс. т). Крупнейший импортер клубники в мире — США, закупившие в том году за рубежом 267 тыс. т, что составляет 30% от глобального импорта.

Для России основной поставщик клубники — Турция. Впрочем, поставки клубники из этой страны в 2023 году сократились на 12% к 2022 году — до 22,7 тыс. т. Но в то же время практически в два раза увеличился импорт клубники из Азербайджана — до 18,2 тыс. т.