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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Роскачество дало советы по выбору клубники

Роскачество опубликовало советы по выбору клубники. Они размещены на сайте организации.

Агроном Елизавета Тихонова сообщила ведомству, что лучшей клубникой является выращенная на юге России или в странах СНГ, например, в Белоруссии. По ее словам, это связано со сложными условиями транспортировки. Она добавила, что поставки такой клубники обычно начинаются со второй недели июня.

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В Роскачестве рассказали, что до этого в магазинах продается клубника, привезенная из Греции, Сербии, Польши и других государств. Она выращивается в тепличных или полутепличных условиях.

В организации отметили, что импортные ягоды жестковатые и неароматные. Их обрабатывают антибиотиками, однако концентрация очень маленькая, поэтому не вредит здоровью человека.

При выборе клубники Роскачество рекомендует обращать внимание на место ее произрастания, форму, листья, жесткость, аромат, размер и цвет. Вкусные ягоды должны пахнуть землянично-ананасным ароматом и быть упругими, но не твердыми.

Теги: ягоды, Роскачество
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