Один из старейших санаториев Геленджика арестовали по иску Генпрокуратуры

Суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий «Лазуревый берег», занимающий участок 16 га возле набережной курорта. В Геленджике наблюдается дефицит отелей, и участок в престижной курортной зоне уже вызывал споры

Фото: ДСОЛ «Лазуревый берег»

Городской суд Геленджика 14 мая ввел обеспечительные меры в отношении трех структур, связанных с санаторием «Лазуревый берег», который расположен на Туристической улице города рядом с курортной набережной. Это следует из информации на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которой ознакомился РБК. Там же сказано, что речь идет о трех компаниях — ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», «Трио» и «Орпола». Взыскателем по данному делу выступает Генеральная прокуратура, говорится в системе СПАРК. РБК направил запрос в ведомство.

Что известно о процессе

Из информации на сайте Городского суда Геленджика следует, что иск был зарегистрирован 13 мая, спустя день он был принят к производству. Само дело относится к категории «прочие исковые дела», никаких документов в его карточке не опубликовано. Следующее заседание намечено на 24 мая, говорится на портале.

Истцом в данном процессе выступает первый заместитель генерального прокурора России, а среди ответчиков, помимо трех юрлиц, указаны Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.

РБК направил запрос в ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег» и «Орполу». Получить комментарий Аминова, Леваняна, Сухановой и компании «Трио» не удалось. В администрации города на вопросы не ответили.

Кому принадлежит санаторий

Санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших пансионатов в Геленджике. Пансионат на берегу Черного моря, специализирующийся на детском и семейном отдыхе, работал с 1956 года. По данным СМИ, он принимал около 4 тыс. детей в год. В собственность пансионата входит семь спальных корпусов на 1328 мест одновременного пребывания, он находится на землях муниципальной собственности, переданных в долгосрочную аренду. Участок под комплексом, как следует из Росреестра, занимает 15,9 га, а площадь строений составляет 14,9 тыс. кв. м.

Земельный участок на Туристической улице находится на балансе ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности юрлица за 2023 год. Этой фирме также принадлежат права на аренду территории общей площадью 0,3 га, где находится пляж, а также 0,6 га, на которых предполагается размещение «общекурортного бульвара с объектами досуга и общественного питания». Сама компания, судя по документу, занимается реконструкцией пансионата и сдает имущество в аренду. Ее основные владельцы с 2012 года — кипрская Gretex Holdings Limited (77,34%) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Vigi Trading (19,35%), их собственники не раскрываются. Миноритарные доли также находятся у восьми физических лиц, среди которых есть и Аминов. До 2012 года ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег» принадлежал ОАО «Асстек», к нему он перешел от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в 2002 году.

Компания «Орпола», которая также выступает ответчиком в процессе, с 2017 года принадлежат ликвидированной фирме «Инвестрой-юг» и Юлии Маркарян. Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, по информации ЕГРЮЛ. Сама компания ранее несколько раз обращалась в суды с требованием передать ей право собственности на земельный участок под «Лазуревым берегом» и строения на нем, однако безуспешно, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Еще один ответчик — «Трио» — был зарегистрирован в 2017 году, сейчас его единственный владелец Хнкакос Калашян. Вид его деятельности — рестораны и предоставление услуг по доставке продуктов питания. С чем связано привлечение этой компании к делу, РБК выяснить не удалось.

На Туристической улице по тому же адресу, что и пансионат, расположен и детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег». Помимо жилых корпусов здесь есть бассейн, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, а также собственный пляж. Основным юридическим лицом лагеря, судя по данным СПАРК, является компания «Лазуревый берег», которая осуществляет деятельность санаторно-курортных организаций. Ее основным владельцем выступает Кнарик Акопян, генеральным директором — Ирина Амелина. Эта организация под арестом не находится, свидетельствуют данные ФССП.

Чем известен объект

Во времена СССР под детские санатории отводились хорошие участки земли на побережье Черного моря, рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. По его оценке, «Лазуревый берег» с участком на 15,9 га, может входить в десятку крупнейших таких объектов по площади на юге России. Например, это сопоставимо с площадью ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» Управделами президента, площадь парка которого составляет 15,48 га (его деятельность на данный момент приостановлена). У сочинского санатория «Знание», который входит в десятку крупнейший санаториев страны, площадь составляет 8,5 га.

Пансионат и земельный участок под ним неоднократно становились предметом спора. Так, в 2017 году на его территории было одобрено строительство гостиничного комплекса «Лазуревый берег», писало издание «Аргументы недели». Проект реконструкции одобрили на заседании краевой рабочей группы в 2017 году, сообщал MK. В рамках проекта началось возведение апарт-отеля: сейчас он готов на 95%, однако не введен в эксплуатацию, так как администрация города на стала продлевать срок действия разрешения на строительство. А спустя несколько лет администрации Геленджика подала иск о расторжении договора об аренде участка с ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», который был одобрен. Впоследствии апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил это решение и вернул участок в пользование, но кассационная инстанция в Краснодаре приняла сторону суда первой инстанции: участок вернулся администрации города.

Стоимость участка на балансе пансионата «Лазуревый берег» может достигать 1–1,5 млрд руб., подсчитала партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. В данном случае именно земля в этом месте будет ключевым активом, рассуждает она. В целом, по ее словам, на такой территории можно было бы реализовать инвестиционный проект с объемом продаж около 10 млрд руб. Так, он подходит для реализации гостиничного проекта с виллами на продажу или в аренду, полагает она. При этом санаторная функция может быть сохранена, указывает партнер NF Group Ольга Широкова.

Геленджик обладает высоким курортным и рекреационным потенциалом, пользуется высоким спросом среди туристов и инвесторов, отмечает Широкова. Город активно развивается, предлагая не только условия для отдыха, но и инвестиционные возможности, добавляет она. На сегодняшний день Геленджик является одной из наиболее престижных курортных зон, говорит Кузина: цены в отелях там очень высокие (от 20 тыс. руб. за номер в среднем и от 50–70 тыс. руб. в престижных локациях) и существует высокий дефицит номерного фонда.

Генпрокуратура уже не первый раз подает иски к санаториям, которые ранее были связаны с ФНПР. Так, в августе 2022 года Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, ранее принадлежавших этой организации. На баланс ФНПР, как сообщала газета «Коммерсантъ», эти санатории были безвозмездно переданы еще в 1990-е годы. Федерация должна была их использовать исключительно для отдыха и лечения граждан, однако часть из них в итоге была продана.

Какие перспективы у спора

Введение обеспечительных мер для ответчиков будет означать невозможность осуществления каких-либо действий с имуществом, в отношении которого они были приняты, объясняет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. В целом наложение ареста — довольно распространенный механизм, говорит судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. По его словам, Генпрокуратура действует по вполне логичному сценарию. В любом другом имущественном споре истец действовал бы точно так же, стремясь сохранить статус-кво до завершения процесса и исключить риски продажи или обесценивания спорного имущества в результате сделок со стороны собственника-ответчика, указывает он.

На данный момент невозможно достоверно установить предмет и суть рассматриваемого спора, говорит Зинченко. Однако с учетом того, что в последнее время на территории Краснодарского края Генпрокуратура активизировала свою деятельность по изъятию земель у санаториев как якобы незаконно отчужденной много лет назад, можно предположить, что и в случае с данным иском речь идет скорее не о действиях по возврату всего актива в пользу государства, а о «разворачивании» сделок с территорией пансионата, рассуждает он. Эксперт не исключает, что фигурирующие в качестве соответчиков физические и юридические лица являются нынешними владельцами ранее принадлежавших санаторию земель.

Несмотря на отсутствие материалов дела и позиции сторон, возможность удовлетворения требований Генпрокуратуры велика, полагает Зинченко. Статистика последних подобных случаев также свидетельствует в пользу такого исхода, указывает он. В последнее время такая форма процессуальной деятельности Генпрокуратуры все чаще имеет место, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Решения по ним говорят не в пользу ответчиков, напоминает он.