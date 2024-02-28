«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд

В 2024 году структуры госкорпорации выставят на торги более 150 объектов, среди них — пансионаты и бывшие санатории. Эксперты считают, что у покупателей будет спрос на объекты в старой Москве, а санатории будут менее востребованы

Вид на территорию пансионата «Курорт Макопсе» (Фото: kurort-makopse.ru)

«Роскосмос» планирует выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. в 2024 году. Об этом РБК сообщил представитель госкорпорации. По его словам, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения, среди которых, к примеру, земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий», уточнили в «Роскосмосе».

Как санкции повлияли на «Роскосмос» Прошедший 2023 год был для «Роскосмоса» непростым, отмечал ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Отрасль сильно пострадала от западных санкций — это привело к значительному сокращению объема экспортируемой продукции, поскольку часть контрактов была заключена с так называемыми недружественными странами. Из-за влияния санкций «Роскосмос» потерял около 180 млрд руб. экспортной выручки, оценивал глава госкорпорации. «Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет», — говорил Борисов. Консолидированная выручка «Роскосмоса» в 2023 году выросла на 24 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Абсолютные цифры по финансовым показателям глава «Роскосмоса» не назвал, но отметил, что в 2022 году госкорпорации удалось снизить убыток до 17,3 млрд руб. В декабре Борисов также сообщал, что «Роскосмос» работает над новой моделью деятельности для повышения эффективности и ухода от убыточности.

Какие объекты госкорпорация выставит на торги

Госкорпорация выставляет на продажу непрофильные активы уже не первый год. В списке предполагаемого для продажи в 2024 году имущества, с которым ознакомился РБК, — объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и других регионах. Из новых объектов на торги будут выставлены:

база отдыха «Салют», расположенная в поселении Вороновское недалеко от Троицка. За 15,4 га и 18 строений, находящихся на этом участке, планируется выручить как минимум 703 млн руб.;

комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, входящий в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина». Начальная стоимость строений и участка под ними общей площадью 1,8 га составит 652 млн руб.;

75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи, на которые будет искать покупателя Ракетно-космический центр «Прогресс». За них госкорпорация хочет выручить около 332 млн руб.

Некоторые объекты «Роскосмос» будет продавать повторно, следует из документа. Так, на торги вновь будет выставлен имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе столицы, принадлежащий «Российским космическим системам». Начальная стоимость 16 зданий и 1,9 га земли составит 1,79 млрд руб. Там же Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) продаст офисное здание на 7,2 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 0,2 га — его начальная цена составляет 745 млн руб.

Повторные аукционы госкорпорация проведет и по продаже нескольких санаториев. К примеру, речь идет о пансионатах «Восход» рядом с городом Сергиев-Посад (720 млн руб.) и «Восток» в Лермонтово в Краснодарском крае (665 млн руб.), санаторно-оздоровительном комплексе «Чайка» в Коломенском районе Московской области (167 млн руб.).

Как оценивают объекты эксперты

Оценка объектов «Роскосмосом» близка к их рыночной стоимости, рассуждает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Об этом же говорит и директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. Скорее всего, среди покупателей будут востребованы объекты в старых границах Москвы, полагает Рывкин. Участок на Бауманской улице действительно может заинтересовать жилых девелоперов, считает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Впрочем, он указывает, что цена на него в данный момент выглядит завышенной.

Застройщики также могут обратить внимание на пансионаты в Сочи и Туапсе, отмечает Горюнов. По его словам, остальные активы могут быть интересны, к примеру, гостиничным управляющим компаниям. Он напоминает, что несколько лет назад владелец сети отелей Azimut Александр Клячин выкупил санатории РЖД. Кроме того, инвесторы могут приобрести гостиничные объекты под редевелопмент в клубный комплекс или семейный курорт, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Впрочем, он указывает, что обычно пансионаты и санатории не пользуются значительным спросом со стороны инвесторов в связи с вопросами по их дальнейшему использованию. Это связано с тем, что они обычно расположены на значительном удалении от крупных городов, объясняет Виноградов.

Площадку в поселении Вороновское будущий покупатель может использовать под строительство коттеджного поселка или малоэтажного проекта, считает Виноградов. Трубачев полагает, что здесь можно будет построить около 20–25 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в таком случае составит 2,5–3 млрд руб., подсчитал он. А вот на участок в Химках претендента будет найти тяжело, полагают консультанты. Это связано с тем, что он расположен на пересечении зон промышленной и жилой застройки, говорит Трубачев. Кроме того, на нем находится и объект незавершенного строительства, что требует поиска наиболее эффективного решения по использованию актива, добавляет Горюнов.

Как «Роскосмос» продавал имущество

В 2023 году «Роскосмос» смог выручить от продажи непрофильных активов свыше 6,5 млрд руб., уточнил его представитель. Структуры госкорпорации в прошлом году часто выставляли на торги объекты недвижимости, говорят консультанты. К примеру, в декабре прошлого года состоялся аукцион по продаже территории комбината питания «Космос» на Новозаводской улице. Победитель тогда не раскрывался, однако в середине января новым собственником актива стала структура девелопера Capital Group, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Росреестра. Там он сможет возвести около 50 тыс. кв. м недвижимости. В январе 2024 года компания «Роском», принадлежащая бизнесмену Шоте Сусаняну, закрыла сделку по покупке имущества Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА), расположенного на Авиамоторной улице в Лефортово. Теперь ей принадлежат там земельные участки общей площадью 15,8 га и комплекс строений на 113,4 тыс. кв. м. Актив достался «Роскому» по начальной стоимости — 2,68 млрд руб. Аукцион по продаже имущественного комплекса проходил еще в конце ноября прошлого года.

В 2023 году структура «Роскосмоса» продала и один из гостиничных объектов. По данным площадки «Сбер-А», речь идет о санатории-профилактории «Дружба» (12 га территории и 23 строения), расположенном в подмосковном Пушкино. Торги по его продаже прошли еще в конце декабря, однако победитель аукциона не раскрывался. По данным Росреестра, новым владельцем актива в конце января этого года стала компания «Пирогово». Собственниками этой компании, судя по данным ЕГРЮЛ, выступают Диана Белоенко и Родион Сокровищук. Последний является генеральным директором ООО «Порт «Вера» Холдинг», подконтрольного структурам Альберта Авдоляна. Также Сокровищуку принадлежат доли в компаниях «Эльгауголь», «Эльга-транс» и «Эльга-дорога», связанных с бизнесменом. Получить комментарий Сокровищука не удалось. Представитель Авдоляна комментировать данную сделку не стал, сказав лишь, что это личная сделка Сокровищука.