Детский лагерь «Орленок» закупит антидроновые ружья

Всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в поселке Новомихайловский Краснодарского края, закупит переносные приборы для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из тендера на сайте госзакупок.

Лагерь решил закупить «переносной прибор подавитель БПЛА типа ружье». Ружья, согласно тендеру, должны иметь не менее восьми каналов блокировки и встроенные антенны с высокой мощностью для подавления дронов на расстоянии от 500 м.

В документе отмечается, что приборы нужны «для обеспечения безопасности детей, гостей и сотрудников центра при проведении массовых мероприятий». «Орленок» намерен закупить два таких ружбя. Начальная цена контракта — 1,6 млн руб. Датой подведения итогов определения исполнителя контракта — 3 апреля.

С начала военной операции на Украине объекты в различных российских регионах регулярно подвергаются атакам беспилотников, их неоднократно сбивали. В частности, 17 марта Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 17 дронов над Краснодарским краем.