Глава ФНС сообщил о планах изменить начисление налогов предпринимателям

Сейчас предприниматели, которые занимаются бизнесом на специальных платформах, сами исчисляют свои налоги, а теперь власти планируют возложить обязанности по подсчету и удержанию таких платежей на руководство платформ

Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти планируют изменить порядок налогообложения предпринимателей, которые самостоятельно занимаются бизнесом на специализированных платформах, сообщил на правительственном часе в Совфеде глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает «РИА Новости».

Сейчас такие бизнесмены должны считать свои налоги сами, но сейчас, по словам Егорова, «идет законопроект», который «на определенные платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию».

Ранее ТАСС со ссылкой на проект документа сообщил о предложении верхней палаты российского парламента разработать систему налогообложения для физических и юридических лиц, которые ведут деятельность в интернете.

За последние месяцы несколько российских блогеров стали фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Обвинения предъявили Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему, Александре Митрошиной, Елене Блиновской и ее мужу Алексею. Самая крупная задолженность — 918 млн руб. — у Блиновской. Она находится под домашним арестом, а ее мужу назначили запрет определенных действий (в частности, выхода в интернет).