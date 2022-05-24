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Главу Минсельхоза Патрушева выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Список кандидатов в совет директоров «Газпрома» был ранее утвержден в количестве 11 кандидатов на 11 мест. Предложение включить в список Патрушева прозвучало на фоне опасений по отказу от должности экс-канцлера Германии Шрёдера
«Газпром» GAZP ₽262 -0,38% Купить
Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома», говорится в заявлении компании по итогам заседания наблюдательного совета.

«Включить по усмотрению совета директоров ПАО «Газпром» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром» по выборам в совет директоров ПАО «Газпром»: Патрушева Дмитрия Николаевича», — сказано в сообщении.

Патрушеву 44 года, он является сыном секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. С 2004 года работал в Банке внешней торговли (с 1 марта 2007 года — ОАО «Банк ВТБ») и в 2007 году стал его старшим вице-президентом. С 2010 года Патрушев занимал пост председателя правления Россельхозбанка, а в мае 2018-го назначен главой Минсельхоза.

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Ранее в число кандидатов в совет директоров «Газпрома» вошли вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и первый замгендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер.

Последний после начала российской спецоперации на Украине уже покинул совет директоров «Роснефти». 21 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шрёдера покинуть все посты в России. «Мы принимаем к сведению, что это произошло c одним [постом], должны последовать и другие», — говорил он.

Сам Шрёдер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе и промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией. «Так всегда и происходит», — резюмировал бывший канцлер.

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