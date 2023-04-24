Henkel договорилась о возможности выкупить российский бизнес обратно

Henkel договорилась с российским покупателем об опционе на обратный выкуп

Фото: henkel.com

Henkel договорилась с покупателем своих российских активов — консорциумом инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, — об опционе обратного выкупа, со ссылкой на финансового директора компании Марко Свободу сообщил Reuters.

О каком сроке идет речь, Свобода не уточнил. Как пишет Reuters, обратный выкуп для компании будет доступен в течение «нескольких лет».

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