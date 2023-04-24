Leroy Merlin исключило продажу своих складов

Leroy Merlin: мы не продаем склады и не планируем изменений в деятельности компании

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания Leroy Merlin не продает складские помещения своей сети. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Так они ответили на сообщения «Коммерсанта» о продаже своих логистических центров.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — сообщили РБК в пресс-службе РБК Leroy Merlin.

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