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Минпромторг счел разумной передачу Leroy Merlin российскому менеджменту

Замглавы Минпромторга Евтухов: Leroy Merlin после передачи активов откроет новые магазины
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Решение владельца Leroy Merlin ADEO передать активы строительной сети российскому менеджменту разумное, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, передает «РИА Новости».

«Владелец (французская группа ADEO) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — заверил Евтухов.

По его словам, сеть сохранит персонал и планирует открывать новые магазины.

24 марта ADEO сообщила о намерении передать управление российскому локальному менеджменту. По словам представителя компании, это изменение не повлияет на бизнес компании ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников: все рабочие места будут сохранены, сеть продолжит работу в обычном режиме.

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России насчитывает 111 магазинов в 65 городах. В 2022 году она вошла в топ-10 крупнейших ретейлеров страны по оценке компании «InfoLine-Аналитика». Leroy Merlin в России с июля 2019 года возглавляет Лоран Дефассье.

После начала военной операции на Украине и ухода из России многих зарубежных компаний Leroy Merlin объявила, что не планирует приостанавливать работу в стране.

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Теги
Минпромторг Leroy Merlin Виктор Евтухов
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