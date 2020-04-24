Стоимость нефти Brent выросла более чем на 5%

Цена барреля нефти Brent составляла $22,59. Нефть скорректировалась после самого сильного с 1999 года падения в начале этой недели, когда баррель стоил менее $16

Фото: Darren Staples / Reuters

Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на утро 24 апреля.

Так, в 7:00 мск баррель североморской нефти с поставкой в июне стоил $22,59, что на 5,6% выше, чем цена при закрытии предыдущей сессии ($21,33).

Нефть WTI прибавила в цене более 6%, торгуясь на уровне $17,83 за баррель (данные на 6:45 мск).

И Brent, и WTI в начале недели испытали сильное падение. Первыми обрушились цены на майские фьючерсы нефти WTI, сроки которых истекали во вторник, 21 апреля. Стоимость нефти этой марки в понедельник впервые в истории стала отрицательной — на закрытии торгов баррель торговался по минус $38. Кроме близкого срока истечения контракта причиной падения стало заполнение нефтехранилищ.

Вслед за WTI рухнула цена и на Brent — нефть подешевела более чем на 25%, баррель стоил $20,7. По мнению экспертов, из-за ситуации с падением цен на WTI трейдеры решили выходить из фьючерсов равномерно, что привело к проседанию цен не только на Brent, но и на российскую нефть Urals.