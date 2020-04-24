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Падение цен на нефть ,  
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Стоимость нефти Brent выросла более чем на 5%

Цена барреля нефти Brent составляла $22,59. Нефть скорректировалась после самого сильного с 1999 года падения в начале этой недели, когда баррель стоил менее $16
BRENT BR-5.20 $22,44 +10,22%
Фото: Darren Staples / Reuters
Фото: Darren Staples / Reuters

Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на утро 24 апреля.

Так, в 7:00 мск баррель североморской нефти с поставкой в июне стоил $22,59, что на 5,6% выше, чем цена при закрытии предыдущей сессии ($21,33).

Нефть WTI прибавила в цене более 6%, торгуясь на уровне $17,83 за баррель (данные на 6:45 мск).

И Brent, и WTI в начале недели испытали сильное падение. Первыми обрушились цены на майские фьючерсы нефти WTI, сроки которых истекали во вторник, 21 апреля. Стоимость нефти этой марки в понедельник впервые в истории стала отрицательной — на закрытии торгов баррель торговался по минус $38. Кроме близкого срока истечения контракта причиной падения стало заполнение нефтехранилищ.

Вслед за WTI рухнула цена и на Brent — нефть подешевела более чем на 25%, баррель стоил $20,7. По мнению экспертов, из-за ситуации с падением цен на WTI трейдеры решили выходить из фьючерсов равномерно, что привело к проседанию цен не только на Brent, но и на российскую нефть Urals.

Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти
Экономика
Александр Новак

После этого Brent продолжила падение: к вечеру 21 апреля ее стоимость упала ниже $18 за баррель ($17,52), а к утру 22 апреля — ниже $16. На минимуме баррель стоил $15,99. Такое падение стало для Brent первым в этом веке, до этого такая цена была зафиксирована в 1999 году.

В четверг нефть Brent скорректировала падение — цена выросла почти на 13% (до более $23). Рост произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он разрешил кораблям США обстреливать патрульные катера Ирана в случае провокаций против американских военных. Он также выложил в Twitter видео, на котором сняты иранские катера, приближающиеся к военному кораблю США.

После обвала котировок, российский министр энергетики Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию. «Важно понимать, что это бумажный рынок, т.е. торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — сказал министр.

Автор: Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, Brent
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