Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана

Биржевые котировки цен на нефть в четверг, 23 апреля, пошли вверх. Одним из драйверов роста аналитики считают заявления президента США Дональда Трампа о готовности открывать огонь по военным кораблям Ирана

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На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 8:30 мск за баррель Brent на бирже давали $23,20, тогда как цена закрытия предыдущей сессии составила $20,37. Стоимость фьючерса нефти WTI растет почти на 15% и приблизилась к $16 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.



«Я проинструктировал военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде», — заявил президент Соединенных Штатов.



Позднее он выложил в своем Twitter видео с одним из инцидентов на море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах от демократов. — РБК) считает, что это нормально. Я — нет!» — подписал он этот пост.

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе в начале этой недели подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus. Цена определена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам. Дешевле российская нефть стоила только 1 апреля 2020 года — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года.