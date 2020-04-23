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Падение цен на нефть ,  
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Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана

Биржевые котировки цен на нефть в четверг, 23 апреля, пошли вверх. Одним из драйверов роста аналитики считают заявления президента США Дональда Трампа о готовности открывать огонь по военным кораблям Ирана
BRENT BR-5.20 $20,36 +6,26%
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 8:30 мск за баррель Brent на бирже давали $23,20, тогда как цена закрытия предыдущей сессии составила $20,37. Стоимость фьючерса нефти WTI растет почти на 15% и приблизилась к $16 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.

«Я проинструктировал военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде», — заявил президент Соединенных Штатов.

Позднее он выложил в своем Twitter видео с одним из инцидентов на море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах от демократов. — РБК) считает, что это нормально. Я — нет!» — подписал он этот пост.

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Экономика
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе в начале этой недели подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus. Цена определена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам. Дешевле российская нефть стоила только 1 апреля 2020 года — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года.

В мае поступления в бюджет с барреля нефти от экспортных пошлин будут менее $1, сообщал Минфин, исходя из средней цены Urals с середины марта по середину апреля в $19 за баррель. При цене ниже $15 экспортные пошлины обнуляются.

В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню или неделе. «Сначала надо проанализировать, первое время после того, как заработает сделка ОПЕК+. Нужно дождаться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что оценивать ситуацию на рынке нужно в более длинной перспективе.

К новому соглашению о сокращении добычи нефти в мире присоединились 23 страны, им удалось договориться о снижении в мае—июне 2020 года добычи нефти примерно на 20 млн барр. в сутки.

Баррель с минусом: как нефтяной рынок пришел к отрицательным котировкам
Мнение
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Brent, биржа, торги
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Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
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Баррель с минусом: как нефтяной рынок пришел к отрицательным котировкам
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