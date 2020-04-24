Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов

«Промышленные отходы формируют порядка 95% отходов по всей России. Решить проблему возможно только путем построения эффективной кооперации по всей стране с максимальным привлечением малого и среднего бизнеса, обладающего профильными компетенциями», — считает представитель «Ростеха».
Ранее руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов сообщл, что объем рынка вывоза и складирования промышленных отходов составляет 1,4 трлн руб. в год.
Это не первая попытка «Ростеха» получить право работы с промышленными отходами. Еще в декабре 2019 года Чемезов в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, курировавшему мусорную реформу, предложил создать федерального оператора по обращению с такими отходами на базе «Ростеха». А в конце января 2020 года Чемезов сказал РБК, что будет обращаться с такой просьбой в новое правительство, которое сменилось 15 января (на посту премьера Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин).
Однако через несколько дней после смены кабинета министров глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил в правительство письмо, в котором выступил против инициативы «Ростеха». По его мнению, это ущемит интересы малого бизнеса и противоречит антимонопольному законодательству.
Журавлев внес поправки в аппарат правительства в начале апреля, а уже 20 апреля проект был разослан для согласования в профильные ведомства (Минприроды, Росприроднадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Минюст), сообщил РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (в новом правительстве вместо Гордеева курирует мусорную реформу). После сбора мнений этих ведомств документ будет направлен на рассмотрение Абрамченко, сообщил он.
В законопроекте Журавлева прописаны новые правила регулирования рынка сбора, хранения и переработки промышленных отходов, включая создание федерального и региональных операторов, а также федеральной территориальной схемы и государственной информационной системы по обороту таких отходов. Среди его предложений:
- Федеральный оператор по обращению с промышленными отходами будет определяться правительством по предложению «Ростеха»;
- «Ростех» будет рекомендовать регуляторам тарифы на услуги федерального оператора. А компании, образующие промышленные отходы, должны будут или сами утилизировать свои отходы, или заключить договор с таким оператором;
- Федеральный оператор планирует привлекать в помощь региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (в России более 200 таких операторов), а при отсутствии этой возможности вправе привлекать операторов по обращению с промышленными отходами, указано в законопроекте
Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун считает, что региональные операторы могли бы подключиться к работе с промышленными отходами в случае отдельной оплаты и только для вывоза и утилизации неопасного мусора, например, отходов строительства или близких к твердым коммунальным отходам. С отходами нефтяной и горной промышленности, по мнению Вергун, должны иметь дело другие профессиональные подрядчики. Она также усомнилась в возможности сформировать единый тариф на обращение с такими разными по составу отходами производства.
Основной причиной изменения правил работы с промышленным отходами Журавлев называет необходимость противодействовать занижению класса опасности отходов и увеличить коэффициент их полезного использования. «Коэффициент использования промышленных отходов в качестве вторичного сырья составляет примерно 5-10%, что в 2-2,5 раза ниже, чем в других странах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
К чему приведет передел рынка
Заместитель руководителя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева считает, что появление федерального оператора по малоопасным промышленным отходам, да еще и с установленным тарифом, может парализовать уже налаженную работу с отходами III—V классов. Она сомневается, что законопроект Журалева пройдет согласование в ведомствах, поскольку создание инфраструктуры, информационной системы и даже территориальной схемы по обращению с отходами и работа оператора потребуют финансирования из бюджета. «В условиях, когда бизнесу требуется помощь, а не новые финансовые обязательства, да еще в том сегменте, где есть конкурентная среда и работающая инфраструктура, правительство вряд ли пойдет на такое решение», — считает эксперт.
Президент Ассоциации по обращению с промышленными отходами Марат Галиев назвал основным плюсом системы регулирования обращения с малоопасными промотходами через единого оператора рост прозрачности рынка. «Сейчас очень часто компании даже не называют промышленные отходы отходами. Это позволяет не получать лицензии на обращение с ними, не платить налогов за работу по их вывозу и утилизации, вредит экологии», — отмечает он. Но Галиев также сомневается в возможности введения единых тарифов на обращение с промышленными отходами, так как они слишком разнородные.
Представитель Росприроднадзора сообщил РБК, что ведомство осторожно относится к любой инициативе радикально изменить правила работы на рынке промышленных отходов без ее глубокой проработки. «Считаем, что это может повлечь ситуацию, при которой промотходы будут просто переименованы в любой другой вид вещества или товара. По итогу не получим нормальной работы по их утилизации и рекультивации земель, где они хранились», — пояснил он.
В Минприроды пока не поступали ни законопроект Журалева, ни его финансовое обоснование. «До момента принятия иных норм в России оборот промышленных отходов регулируется в соответствии с действующими нормами закона «Об отходах производства и потребления», — сказала РБК представитель ведомства Наталья Хлопунова.
РБК направил запросы в другие профильные ведомства — Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.