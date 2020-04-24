Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов

«Ростех» будет рекомендовать правительству федерального оператора по промышленным отходам, на которые приходится больше 95% мусора в России, и размер тарифов на его услуги. С таким предложением выступил зампред Совета Федерации

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внес в аппарат правительства поправки в законы об отходах и о «Ростехе», которые предполагают, что госкорпорация сможет рекомендовать кабинету федерального оператора по обращению с промышленными отходами, на которые приходится 95% всего мусора в России, и размер тарифов на его услуги. Это произошло после того, как гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов несколько раз обратился в правительство с предложением наделить компанию статусом федерального оператора по вывозу и переработке промышленных отходов.

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У РБК есть копия законопроекта, ее подлинность подтвердили знакомый с текстом бизнесмен и федеральный чиновник. Сенатор не ответил на звонок РБК.

«Ростеху» известно об этом законопроекте, сообщил РБК его представитель: «Законопроект готовился с учетом обширной экспертизы промышленных компаний, участников данного рынка и в целом находит поддержку». По его словам, необходимо сформировать единую систему обращения с промышленными отходами по аналогии с тем, как это сделано в отношении отходов I—II классов опасности и твердых коммунальных отходов, уточнил представитель госкорпорации.