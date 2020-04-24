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Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов

«Ростех» будет рекомендовать правительству федерального оператора по промышленным отходам, на которые приходится больше 95% мусора в России, и размер тарифов на его услуги. С таким предложением выступил зампред Совета Федерации
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внес в аппарат правительства поправки в законы об отходах и о «Ростехе», которые предполагают, что госкорпорация сможет рекомендовать кабинету федерального оператора по обращению с промышленными отходами, на которые приходится 95% всего мусора в России, и размер тарифов на его услуги. Это произошло после того, как гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов несколько раз обратился в правительство с предложением наделить компанию статусом федерального оператора по вывозу и переработке промышленных отходов.

Как в Совете Федерации предложили узаконить монополию «Ростеха»

У РБК есть копия законопроекта, ее подлинность подтвердили знакомый с текстом бизнесмен и федеральный чиновник. Сенатор не ответил на звонок РБК.

«Ростеху» известно об этом законопроекте, сообщил РБК его представитель: «Законопроект готовился с учетом обширной экспертизы промышленных компаний, участников данного рынка и в целом находит поддержку». По его словам, необходимо сформировать единую систему обращения с промышленными отходами по аналогии с тем, как это сделано в отношении отходов I—II классов опасности и твердых коммунальных отходов, уточнил представитель госкорпорации.

Промышленные отходы III—V классов опасности, о которых говорится в законопроекте Журалева, очень разнородны, к ним относятся как отходы при добыче полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и так далее. «Сейчас сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков», — говорил РБК основатель и владелец группы компаний MGS Group (вывозит в том числе эти отходы в Москве) Георгий Малютин.

В законопроекте указано, что ежегодно в России образуется более 3 млрд т отходов промышленного производства. Твердых коммунальных отходов, на обращении с которыми правительство заложило почти 300 млрд руб. до 2024 года, образуется лишь 70 млн т в год.

«Промышленные отходы формируют порядка 95% отходов по всей России. Решить проблему возможно только путем построения эффективной кооперации по всей стране с максимальным привлечением малого и среднего бизнеса, обладающего профильными компетенциями», — считает представитель «Ростеха».

Ранее руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов сообщл, что объем рынка вывоза и складирования промышленных отходов составляет 1,4 трлн руб. в год.

Это не первая попытка «Ростеха» получить право работы с промышленными отходами. Еще в декабре 2019 года Чемезов в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, курировавшему мусорную реформу, предложил создать федерального оператора по обращению с такими отходами на базе «Ростеха». А в конце января 2020 года Чемезов сказал РБК, что будет обращаться с такой просьбой в новое правительство, которое сменилось 15 января (на посту премьера Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин).

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Бизнес
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Однако через несколько дней после смены кабинета министров глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил в правительство письмо, в котором выступил против инициативы «Ростеха». По его мнению, это ущемит интересы малого бизнеса и противоречит антимонопольному законодательству.

Журавлев внес поправки в аппарат правительства в начале апреля, а уже 20 апреля проект был разослан для согласования в профильные ведомства (Минприроды, Росприроднадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Минюст), сообщил РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (в новом правительстве вместо Гордеева курирует мусорную реформу). После сбора мнений этих ведомств документ будет направлен на рассмотрение Абрамченко, сообщил он.

Что изменит законопроект

В законопроекте Журавлева прописаны новые правила регулирования рынка сбора, хранения и переработки промышленных отходов, включая создание федерального и региональных операторов, а также федеральной территориальной схемы и государственной информационной системы по обороту таких отходов. Среди его предложений:

  • Федеральный оператор по обращению с промышленными отходами будет определяться правительством по предложению «Ростеха»;
  • «Ростех» будет рекомендовать регуляторам тарифы на услуги федерального оператора. А компании, образующие промышленные отходы, должны будут или сами утилизировать свои отходы, или заключить договор с таким оператором;
  • Федеральный оператор планирует привлекать в помощь региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (в России более 200 таких операторов), а при отсутствии этой возможности вправе привлекать операторов по обращению с промышленными отходами, указано в законопроекте

Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун считает, что региональные операторы могли бы подключиться к работе с промышленными отходами в случае отдельной оплаты и только для вывоза и утилизации неопасного мусора, например, отходов строительства или близких к твердым коммунальным отходам. С отходами нефтяной и горной промышленности, по мнению Вергун, должны иметь дело другие профессиональные подрядчики. Она также усомнилась в возможности сформировать единый тариф на обращение с такими разными по составу отходами производства.

Основной причиной изменения правил работы с промышленным отходами Журавлев называет необходимость противодействовать занижению класса опасности отходов и увеличить коэффициент их полезного использования. «Коэффициент использования промышленных отходов в качестве вторичного сырья составляет примерно 5-10%, что в 2-2,5 раза ниже, чем в других странах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К чему приведет передел рынка

Заместитель руководителя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева считает, что появление федерального оператора по малоопасным промышленным отходам, да еще и с установленным тарифом, может парализовать уже налаженную работу с отходами III—V классов. Она сомневается, что законопроект Журалева пройдет согласование в ведомствах, поскольку создание инфраструктуры, информационной системы и даже территориальной схемы по обращению с отходами и работа оператора потребуют финансирования из бюджета. «В условиях, когда бизнесу требуется помощь, а не новые финансовые обязательства, да еще в том сегменте, где есть конкурентная среда и работающая инфраструктура, правительство вряд ли пойдет на такое решение», — считает эксперт.

Президент Ассоциации по обращению с промышленными отходами Марат Галиев назвал основным плюсом системы регулирования обращения с малоопасными промотходами через единого оператора рост прозрачности рынка. «Сейчас очень часто компании даже не называют промышленные отходы отходами. Это позволяет не получать лицензии на обращение с ними, не платить налогов за работу по их вывозу и утилизации, вредит экологии», — отмечает он. Но Галиев также сомневается в возможности введения единых тарифов на обращение с промышленными отходами, так как они слишком разнородные.

Представитель Росприроднадзора сообщил РБК, что ведомство осторожно относится к любой инициативе радикально изменить правила работы на рынке промышленных отходов без ее глубокой проработки. «Считаем, что это может повлечь ситуацию, при которой промотходы будут просто переименованы в любой другой вид вещества или товара. По итогу не получим нормальной работы по их утилизации и рекультивации земель, где они хранились», — пояснил он.

В Минприроды пока не поступали ни законопроект Журалева, ни его финансовое обоснование. «До момента принятия иных норм в России оборот промышленных отходов регулируется в соответствии с действующими нормами закона «Об отходах производства и потребления», — сказала РБК представитель ведомства Наталья Хлопунова.

РБК направил запросы в другие профильные ведомства — Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Совет Федерации, Ростех, сбор и вывоз отходов, законопроект, мусор
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