В топ-10 богатейших владельцев спортивных команд вошли три россиянина

Алексей Мордашов, Роман Абрамович и Михаил Прохоров вошли в список десяти богатейших бизнесменов мира, располагающих активами в виде спортивных команд

Алексей Мордашов (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев спортивных команд мира. В топ-10 вошли три представителя России.

Самым богатым хозяином спортивного клуба оказался индийский промышленник Мукеш Амбани, оказавшийся в 2019 году на 13-м месте в списке богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в $50 млрд. Предпринимателю принадлежит крикетная команда «Мумбаи Индианс», одна из самых успешных в индийской премьер-лиге по этому виду спорта.

Самый богатый россиянин в списке — Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали» и «Силовых машин». Он находится на 48-м месте в глобальном рейтинге Forbes и на четвертом — в российском списке. В рейтинге же владельцев спортивных команд бизнесмен занял третье место. Его состояние Forbes оценивает в $20,5 млрд. Мордашову принадлежит череповецкий хоккейный клуб «Северсталь», играющий в КХЛ.

На шестом месте в новом рейтинге расположился владелец британского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, чье состояние издание оценило в $12,4 млрд. В марте 2019 года стало известно, что интерес к покупке у него клуба проявил богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф, предложив £2 млрд ($2,6 млрд). Но россиянин британцу отказал. Представители Абрамовича оценили «Челси» в £2,5 млрд, однако платить такую цену британец отказался. Рэтклифф, владеющий велокомандой Team Sky, также вошел в новый рейтинг Forbes, заняв седьмое место.