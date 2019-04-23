Уедут жить в Лондон: 10 самых дорогих британских особняков россиян

Адрес: Kensington Palace Gardens, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £170 млн
Владелец: бизнесмен Роман Абрамович, № 10 в списке российских миллиардеров по версии Forbes (cостояние $12,4 млрд), владеет долей в компании «Евраз»
Адрес: Highgate West Hill, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £150 млн
Владелец: заместитель председателя совета директоров производителя удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев, № 26 в списке российских миллиардеров по версии Forbes (состояние $4,3 млрд)
Адрес: Remenham Hill, Henley-on-Thames, Беркшир (графство на юге Англии). Дом арестован по решению Тверского суда в 2016 году, так как покупка, по мнению следствия, была сделана на выведенные из Банка Москвы средства
Стоимость по оценке Forbes: £150 млн
Владелец: экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, № 127 в списке российских миллиардеров по версии Forbes (состояние $800 млн)
Адрес: Park Road, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £130 млн
Владелец: бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко
Адрес: St. James Street, Лондон. По данным Forbes, после реконструкции дома в нем планируют открыть частный клуб с платным членством и гостиницу
Стоимость по оценке Forbes: £105 млн
Владелец: бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко
Адрес: Harrington Road, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £100 млн
Владелец: сын совладельца ЛУКОЙЛА Леонида Федуна Антон Федун
Адрес: Poultry, Лондон. В особняке располагается отель The Ned
Cтоимость по оценке Forbes: £85 млн
Владелец: бывший глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин
Адрес: Eaton Square, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £85 млн
Владелец: совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Герман Хан, № 13 в списке российских миллиардеров по версии Forbes (cостояние $9,7 млрд)
Адрес: The Boltons, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £70 млн
Владелец: основательница Русской фитнес групп» Ольга Слуцкер. получила дом после развода с мужем Владимиром Слуцкером
Адрес: Hampstead Lane, Лондон
Стоимость по оценке Forbes: £65 млн
Владелец: совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, № 7 в списке российских миллиардеров по версии Forbes (cостояние $15 млрд)