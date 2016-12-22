Прохоров завершил сделку по продаже акций клуба НБА сооснователю Alibaba

Михаил Прохоров завершил сделку по продаже 49% в клубе Национальной Баскетбольной Ассоциации «Бруклин Нетс» сооснователю Alibaba Group

Михаил Прохоров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Как сообщает официальный сайт NBA, заместитель главы Alibaba Group Джозеф Цай выкупил у Прохорова 49% акций «Бруклин Нетс». По итогам сделки российский бизнесмен продолжит контролировать клуб и будет владеть ареной Barclays Center, на которой играет команда. Однако у Цая будет возможность в 2021 году увеличить свою долю и стать основным владельцем «Нетс».

Как рассказал Прохоров, комментируя завершение сделки, «было важно найти партнера, который разделяет желание создать отличное предприятие». Бизнесмен выразил надежду, что поработает с Цаем долгие годы.

В свою очередь сооснователь Alibaba заявил, что Нью-Йорк (в котором базируется команда) занимает особое место в его сердце, потому что именно в этом городе он начал свою карьеру.

Сумма сделки не называется, однако в октябре прошлого года телеканал ESPN оценивал ее в $1,1 млрд.

Компания Михаила Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% акций «Нетс» и 45-процентную долю в арене в 2010 году. Общая стоимость приобретенных ценных бумаг составила $223 млн. В 2012 году Brooklyn Nets переехала в Нью-Йорк из соседнего штата Нью-Джерси. В Бруклине для команды Прохоровым был построен стадион Barclays Center. В 2015 году Прохоров стал единственным владельцем клуба и стадиона, выкупив оставшиеся доли у девелопера Брюса Ратнера. Как говорилось в пресс-релизе компании Ратнера Forest City Enterprises, итоговая сумма, которую Прохоров отдал за клуб, составила $875 млн, а за арену — $825 млн.