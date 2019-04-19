Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов

Журнал учитывал только те благотворительные фонды, пожертвования которым поступали от участников списка богатейших бизнесменов России. На первое место по оценке бюджета и эффективности работы попал фонд Геннадия и Елены Тимченко

Геннадий Тимченко с супругой Еленой (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Журнал представил рейтинг 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России. Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.

На первую строчку издание поместило фонд Елены и Геннадия Тимченко, который помогает детям и пожилым, а также жертвует на развитие спорта и культуры. Его бюджет (в каждом случае журнал основывался на расходах в 2017 году) журнал оценил в 845 млн руб. Следом идет фонд Владимира Потанина — он ведет деятельность в сферах образования и культуры. Forbes называет его одним из самых первых и самых стабильных. Бюджет — 637 млн руб. На третьей строчке расположился фонд «Искусство, наука и спорт» с бюджетом в 1,4 млрд руб., который в основном реализует «личные меценатские проекты» Алишера Усманова.

Помимо размера бюджета, издание оценивало эффективность каждого фонда. Под этим понимается следование выбранной модели и возможность измерить результаты деятельности, участие менеджеров фонда в мероприятиях, доступность информации о работе фонда. Вес этого совокупного показателя — 70%, бюджета — 30%.

В результате итоговый балл, рассчитываемый журналом, у первой тройки получился таким: 83,34 у фонда Тимченко, 80,06 у фонда Потанина, 72,87 у фонда, донором которого является Усманов.

На четвертую строчку Forbes поместил фонд Михаила Прохорова (бюджет — 320 млн руб., итоговый балл — 71,12), который изначально работал только в Норильске. С 2013 года им руководит племянница бизнесмена Ирина Прохорова. Первую пятерку замыкает фонд «Сафмар», которому жертвует Михаил Гуцериев (бюджет — 1,9 млрд руб., итоговый балл — 70,9). На деньги фонда ставились спектакли в детском театре, закупались автомобили для сельских больниц Удмуртии, издавались книги для детей с нарушениями зрения.