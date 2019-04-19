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Бизнес ,  
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Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Журнал учитывал только те благотворительные фонды, пожертвования которым поступали от участников списка богатейших бизнесменов России. На первое место по оценке бюджета и эффективности работы попал фонд Геннадия и Елены Тимченко
Геннадий Тимченко с супругой Еленой (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Журнал представил рейтинг 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России. Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.

На первую строчку издание поместило фонд Елены и Геннадия Тимченко, который помогает детям и пожилым, а также жертвует на развитие спорта и культуры. Его бюджет (в каждом случае журнал основывался на расходах в 2017 году) журнал оценил в 845 млн руб. Следом идет фонд Владимира Потанина — он ведет деятельность в сферах образования и культуры. Forbes называет его одним из самых первых и самых стабильных. Бюджет — 637 млн руб. На третьей строчке расположился фонд «Искусство, наука и спорт» с бюджетом в 1,4 млрд руб., который в основном реализует «личные меценатские проекты» Алишера Усманова.

Помимо размера бюджета, издание оценивало эффективность каждого фонда. Под этим понимается следование выбранной модели и возможность измерить результаты деятельности, участие менеджеров фонда в мероприятиях, доступность информации о работе фонда. Вес этого совокупного показателя — 70%, бюджета — 30%.

В результате итоговый балл, рассчитываемый журналом, у первой тройки получился таким: 83,34 у фонда Тимченко, 80,06 у фонда Потанина, 72,87 у фонда, донором которого является Усманов.

На четвертую строчку Forbes поместил фонд Михаила Прохорова (бюджет — 320 млн руб., итоговый балл — 71,12), который изначально работал только в Норильске. С 2013 года им руководит племянница бизнесмена Ирина Прохорова. Первую пятерку замыкает фонд «Сафмар», которому жертвует Михаил Гуцериев (бюджет — 1,9 млрд руб., итоговый балл — 70,9). На деньги фонда ставились спектакли в детском театре, закупались автомобили для сельских больниц Удмуртии, издавались книги для детей с нарушениями зрения.

Первую десятку замыкают фонды «Арифметика добра» (донор — банкир Роман Авдеев, бюджет 131 млн руб., балл — 67,35), «Вольное дело» (Олег Дерипаска, 685 млн руб., 60,37), «Наше будущее» (Вагит Алекперов, 224 млн руб., 60,17), «Абсолют-помощь» (председатель совдира инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков, 307 млн руб., 59,12), «Дар» (инвестор в железнодорожные проекты Никита Мишин, 249 млн руб., 58,99).

Во вторую половину рейтинга вошли фонды «Хамовники» (донор — глава совдира Azimut Hotels Александр Клячин), «Добросердие» (частный инвестор Андрей Бородин), «Рыбаков фонд» (управляющий партнер «Технониколя» Игорь Рыбаков), Genesis Philantropy Group (Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Александр Кнастер), «Острова» (инвестор Сергей Адоньев), «Связь времен​» (Виктор Вексельберг), Фонд развития инновационного образования (Александр Абрамов и Александр Фролов), «Агат» (партнер-учредитель «Сколково» Сергей Попов), Фонд Андрея Мельниченко, «Ноосфера» (Елена Батурина).

Комментируя новый рейтинг, редакционный директор Forbes Николай Усков отмечает, что журнал учитывал при составлении рейтинга именно деятельность фондов, хотя бывает, что предприниматели жертвуют деньги на конкретные проекты.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Forbes, Рейтинг, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Алишер Усманов
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