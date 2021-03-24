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ФАС заявила о «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Вместе с тем ФАС сообщила, что эта сделка не требует согласования, поскольку стоимость приобретаемых активов составляет менее 400 млн руб. Компании вели переговоры о слиянии несколько лет, ранее ФАС блокировала сделку
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Заключение сделки между «Яндекс.Такси» и группой «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Вместе стем, как отметили в ведомстве, согласно действующему законодательству, эта сделка не требует согласования с антимонопольным органом, так как стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн руб.

«Разработанные ФАС России поправки в «пятый антимонопольный пакет» предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе.

РБК обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси».

Профсоюз таксистов выступил против сделки «Яндекс.Такси» и группы «Везёт»
Технологии и медиа
Фото:Александр Петросян/«Коммерсантъ»

В середине 2019 года «Яндекс.Такси» объявил, что договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везёт». Акционеры «Везёт» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. «Яндекс.Такси» намеревался в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Компания несколько раз подавала и отзывала ходатайства об одобрении сделки в ФАС, и в итоге в середине 2020 года ведомство ей отказало.

Однако в начале этого года «Яндекс.Такси» вновь объявил о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Сумма сделки, которая затронет рынок такси нескольких регионов, составляет $178 млн. Разрешение на новую сделку «Яндекс.Такси» не запрашивал, посчитав, что она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования». ФАС обещала проверить сделку «на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

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Михаил Юшков
При участии
Владислав Скобелев
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