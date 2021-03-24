ФАС заявила о «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Вместе с тем ФАС сообщила, что эта сделка не требует согласования, поскольку стоимость приобретаемых активов составляет менее 400 млн руб. Компании вели переговоры о слиянии несколько лет, ранее ФАС блокировала сделку

Заключение сделки между «Яндекс.Такси» и группой «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Вместе стем, как отметили в ведомстве, согласно действующему законодательству, эта сделка не требует согласования с антимонопольным органом, так как стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн руб.

«Разработанные ФАС России поправки в «пятый антимонопольный пакет» предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе.

РБК обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси».