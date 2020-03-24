Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник

В том же 2018 году общая выручка большинства компаний — участников исследования EY выросла на 22%. При этом доходы только региональных клиник увеличились лишь на 10%.

Из медицинский учреждений свои финансовые показатели раскрывают лишь сети «Медси» и «Мать и дитя». Выручка «Медси», которая управляет 39 клиниками в восьми регионах, в 2018 году выросла 51,7%, до 17,7 млрд руб., за девять месяцев 2019 года — на 32,1%, до 16,1 млрд руб. За весь год сеть еще не отчиталась. Выручка второй по обороту сети клиник «Мать и дитя» в 2018 году выросла на 9%, до 14,9 млрд руб., в 2019-м — на 8%, до 16,2 млрд руб.

Два последних года рост среднего чека в частных клиниках обусловлен подорожанием услуг, отмечают аналитики EY. В 2019 году более половины опрошенных увеличили цены выше уровня инфляции как для коммерческих пациентов, так и для тех, что пришли по полисам ДМС. Значение среднего чека в исследовании не раскрывается.

У «Медси» в третьем квартале 2019 года средний чек составил 2,3 тыс. руб. У клиник «Мать и дитя» только у амбулаторных услуг этот показатель был в 2018–2019 годах на одном уровне — 2,9 тыс. руб.

Ежегодный прирост платных пациентов участники исследования оценили в 10–25%, он может различаться в зависимости от конкретных медицинских направлений.

Эксперты BusinesStat, чьи данные приводит EY, также видят инфляционный путь развития сектора коммерческой медицины. По их прогнозу, рынок, включая сектор ДМС, будет расти в денежном выражении в среднем на 8,3% преимущественно за счет увеличения стоимости приема (в среднем ежегодно на 5,5%) и достигнет к 2023 году 943,9 млрд руб.

Как клиники оценивают перспективы рынка

В 2018–2019 годах большинство опрошенных участников рынка отметили стагнацию рынка ДМС.

С 2015 года работодатели оптимизируют объемы страховых взносов, чаще соглашаются на программы ДМС с использованием франшизы, а некоторые и вовсе отказываются от страхования. Развитие этой тенденции и снижение затрат на ДМС отметили 42% опрошенных респондентов исследования EY. Это происходит на фоне консолидации страхового рынка: большую долю рынка сегодня занимают семь—десять крупнейших игроков рынка страхования.

Среди основных факторов дальнейшего развития рынка почти треть респондентов называют существенные инвестиции в открытие новых медицинских центров и сделки по слиянию и поглощению. Также 19% опрошенных ожидают роста участия представителей частной медицины в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако существенные изменения могут произойти только в случае упрощения доступа к системе госгарантий и повышения прозрачности ценообразования ОМС, констатирует EY.

42% участников исследования заявили, что ожидают медленного роста и продолжения стагнации рынка. Два года назад такой ответ давали только 17%.

Перспективные направления

В предыдущем исследовании EY свыше 60% респондентов позитивно оценивали направление телемедицины. Более половины активно изучали вопрос внедрения, а больше трети вели переговоры или уже начали реализовывать такие проекты. В новом опросе более 80% участников исследования говорят о том, что в целом телемедицинские проекты не оправдали возложенных на них надежд.

Один из примеров неудачи на этом рынке — закрытие сервиса «МегаФон.Здоровье», первого проекта оператора «большой четверки» в области телемедицины в феврале 2019 года.

Многие участники объясняют разочарованием в телемедицине отсутствием законодательной базы, сопротивлением врачебного сообщества развитию этого направления. Треть участников в качестве причины неуспешности таких проектов указали низкий уровень спроса и менталитет соотечественников.

Наиболее популярными направлениями, которые планируется развивать, большинство опрошенных назвали хирургию, онкологию, педиатрию, репродуктивные технологии и b2b-направления, среди которых проведение профосмотров и промышленная медицина.