«МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины

Сервис «МегаФон.Здоровье», первый проект оператора «большой четверки» в области телемедицины, прекратил работу. В него инвестировал также предприниматель Иван Таврин, который признал, что «ничего большого точно не вышло»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«МегаФон» 22 февраля разослал своим абонентам сообщение о приостановке своего проекта в области телемедицины — «МегаФон.Здоровье». Соответствующее мобильное приложение перестанет работать 24 февраля.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что прекратили сотрудничество с компанией «Телемед Хелп», вместе с которой в 2017 году был запущен сервис. Оператор связи планирует в ближайшее время представить новый сервис собственной разработки с использованием электронной медицинской карты, заявил представитель «МегаФона», не уточнив конкретные сроки.

Указанный на сайте «Телемед Хелп» телефонный номер заблокирован. ООО с таким названием было зарегистрировано в апреле 2017 года управляющим партнером и гендиректором консалтинговой компании DMG Владимиром Гераскиным. В мае того же года, как писало отраслевое издание Vademecum, в «Телемед Хелп» инвестировал владелец телехолдинга ЮТВ Иван Таврин, в 2012–2016 годах занимавший пост гендиректора «МегаФона».

С ноября 2018 года единственный владельцем ООО «Телемед Хелп» ЕГРЮЛ называет кипрскую Blueberg Enterprises Limited, связанную с Тавриным. Гераскин сообщил РБК, что продал свою долю, получив предложение, от «которого было трудно отказаться». Сумму он не уточнил. Таврин, в свою очередь, заявил, что для него «Телемед Хелп» был венчурным проектом — «из этого ничего большого точно не вышло».

«МегаФон» первым из операторов «большой четверки» вышел на рынок телемедицины — предоставления дистанционных врачебных консультаций. Изначально подписка на месяц стоила 150 руб., но спустя год компания изменила бизнес-модель с подписки на оплату консультаций по факту: срочная консультация стала стоить 499 руб., плановая — 799 руб., также сервис стал доступен абонентом других операторов связи.