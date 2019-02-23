«МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 65,97 65,22 EUR Нал. 74,95 74,08 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 041,00 -22,50 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах Общество, 13:23 Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил четвертый шатаут в сезоне Спорт, 13:05 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 12:59 В Петербурге на строящемся ледоколе «Урал» произошло возгорание Общество, 12:51 Российские биатлонисты завоевали вторую медаль на чемпионате Европы Спорт, 12:30 Двоих чиновников московского ФМС обвинили во взятках на 25 млн руб. Общество, 12:15 «МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины Бизнес, 12:01 Плохой диагноз: почему «МегаФон» закрыл проект в сфере телемедицины Pro, 12:00 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 11:55 Жюри антипремии «Золотая малина» признало Трампа худшим актером кино Общество, 11:54 Российский скелетонист выиграл второй этап подряд в Кубке мира Спорт, 11:50 Медведев распорядился выдать жилищные сертификаты на 16 млрд руб. Общество, 11:43 Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту Бизнес, 10:59 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 10:50
Бизнес ,  
0 
«МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины
Сервис «МегаФон.Здоровье», первый проект оператора «большой четверки» в области телемедицины, прекратил работу. В него инвестировал также предприниматель Иван Таврин, который признал, что «ничего большого точно не вышло»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«МегаФон» 22 февраля разослал своим абонентам сообщение о приостановке своего проекта в области телемедицины — «МегаФон.Здоровье». Соответствующее мобильное приложение перестанет работать 24 февраля.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что прекратили сотрудничество с компанией «Телемед Хелп», вместе с которой в 2017 году был запущен сервис. Оператор связи планирует в ближайшее время представить новый сервис собственной разработки с использованием электронной медицинской карты, заявил представитель «МегаФона», не уточнив конкретные сроки.

Указанный на сайте «Телемед Хелп» телефонный номер заблокирован. ООО с таким названием было зарегистрировано в апреле 2017 года управляющим партнером и гендиректором консалтинговой компании DMG Владимиром Гераскиным. В мае того же года, как писало отраслевое издание Vademecum, в «Телемед Хелп» инвестировал владелец телехолдинга ЮТВ Иван Таврин, в 2012–2016 годах занимавший пост гендиректора «МегаФона».

С ноября 2018 года единственный владельцем ООО «Телемед Хелп» ЕГРЮЛ называет кипрскую Blueberg Enterprises Limited, связанную с Тавриным. Гераскин сообщил РБК, что продал свою долю, получив предложение, от «которого было трудно отказаться». Сумму он не уточнил. Таврин, в свою очередь, заявил, что для него «Телемед Хелп» был венчурным проектом — «из этого ничего большого точно не вышло».

«МегаФон» первым из операторов «большой четверки» вышел на рынок телемедицины — предоставления дистанционных врачебных консультаций. Изначально подписка на месяц стоила 150 руб., но спустя год компания изменила бизнес-модель с подписки на оплату консультаций по факту: срочная консультация стала стоить 499 руб., плановая — 799 руб., также сервис стал доступен абонентом других операторов связи.

В прошлом году компания «Мобильные медицинские технологии» оценивала объем телемедицинских услуг в 2017 году более чем в 1 млрд руб. В 2018 году, полагает ​исполнительный директор компании «Доктор на работе» Денис Швецов, сегмент вырос до 7–10 млрд руб., а к 2023 году на цифровую медицину может приходиться до 2,8% всего отечественного рынка здравоохранения, или около 90 млрд руб.

Но при этом, прогнозирует Швецов, около половины компаний, которые рассчитывали развить бизнес в сфере телемедицины, уйдут с рынка: в 2019 году подойдут к концу инвестиционные деньги, а темпы роста не подтвердят оптимистичных прогнозов.​

Какие проекты в области телемедицины развивают другие операторы связи и довольны ли они результатами, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина, Александра Посыпкина, Анна Балашова
Материалы по теме
«Ростелеком» вышел на новый для себя рынок телемедицины
Технологии и медиа
«Яндекс» и Baring Vostok вложили $9 млн в телемедицинский сервис 24/7
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter